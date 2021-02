Ezüstöt érő győzelem

A Puskás Akadémia története során először győzte le a magyar élvonalban a ZTE-t, ezzel pedig megőrizte veretlenségét 2021-ben, és fellépett a bajnokság második helyére.

ZTE–PAFC 1-2 (0-0)

ZTE Aréna, zárt kapus. Vezette: Karakó (Takács, Szilasi)

ZTE: Gyurján – Lesjak, Szépe, Bobál, Gergényi (Favorov, 45.) – Szánthó (Szalai, 89.), Szankovics (Koszta, 89.), Tajti, Bedi – Könyves, Futács (Zimonyi, 59.). V.: Makra Zsolt.

PAFC: Tóth – Szolnoki, Nunes, Spandler, Nagy – Urblík (van Nieff, 71.), Plsek (Corbu, 85.) – Slagveer (Komáromi, 85.), Knezevic (Meissner, 89.), Kiss – Mance (Baluta, 71.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Gól: Lesjak (57.), illetve Knezevic (46., 82.)

Kiállítva: Bobál D. (90.)

A sorozatterhelés miatt a PAFC mestere, Hornyák Zsolt – a hétköznaphoz képest – egy helyen változtatott a kezdőcsapat összeállításán. Ezúttal Plsek kezdett a belső középpályán, nem pedig Corbu. A Puskás Akadémia új szerzeménye, az MTK-mérkőzés hőse, Géresi Krisztián kisebb sérülése miatt nem tartott a csapattal. Érdekesség még, hogy a hazai együttesnél a vezetőedző, Boér Gábor eltiltás miatt nem ülhetett le a kispadra. A szakember öt sárga lapot gyűjtött össze, és csakúgy, mint a játékosoknak, neki is járt ezért a „kényszerpihenő”.

A hosszúra nyúlt bevezető után térjünk rá a meccs első félidejére, amiről sok minden nem mondható el. A játékrész eseménytelensége hagy némi kívánnivalót maga után, de fogalmazhatunk úgy is, hogy a küzdelem dominált, nemes egyszerűséggel nem találtak fogást a csapatok. Mentségükre mondva, amivel az első félidőben adósok maradtak, azt a következő felvonásban pótolták.

A fordulást követően azonnal góllal kezdett a Puskás. Egy villámgyors kontratámadással Slagveer indult meg a jobb oldalon, középre adását pedig Knezevic ballal továbbította a ZTE kapujába. A vezető gólra mindösszesen 65 másodpercre volt szüksége a vendégcsapatnak. Az előny tudatában visszahúzódott a Felcsút, az átadott területtel pedig igyekezett is élni az Egerszeg. Az 57. percben az akarat góllá is érett, így a Felcsút vezető gólját a ZTE Lesjak gyönyörű kapáslövésével egalizálta, sőt, kicsivel később (67.) Könyves meg is fordíthatta volna az állást, de hatalmas helyzetben mellédurrantott. Mint később kiderült, ez fordulópontnak is bizonyult, ugyanis a PAFC kijőve a szorításból büntetőhöz jutott, amelyet Josip Knezevic – ha csak másodjára is, de – értékesített. A találat láthatóan megfogta a ZTE-t, eközben a Felcsút előtt több ziccer is adódott, de a csereként beállt Baluta ajtó-ablak helyzetekben képtelen volt betalálni. Szerencséjükre, azonban nem fáztak rá erre.

Újabb gól már nem esett a találkozón, így a Puskás Akadémia eredményes futballt bemutatva újabb három pontot szerzett, sőt, mivel a Vidi vereséget szenvedett az FTC ellen, az NB I. második helyén találta magát vasárnap estére.