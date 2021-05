Ezüstös szezonon túl a DUE-Maarsk Graphics

A DUE-Maarsk Graphics együttese hosszú és nehéz szezonon van túl. Szeptemberben a Fejér megyei gárda megnyerte a magyar kupát az UVSE ellen, azonban áprilisban a bajnoki döntőben már az újpestieké lett az aranyérem. Az Euroligában szintén ezüstérmes lett a Dunaújváros.

A koronavírus nemcsak a 2019/2020-as, hanem az idei, 2020/21-es évadra is rányomta a bélyegét. A sportágakban az elhalasztott világ-, és hazai események miatt sűrű menetrend állt össze, arról nem beszélve, hogy ősszel az újabb Covid-hullám is sok halasztást okozott. A koronavírus-járvány talán a női vízilabdásokat kímélte meg a legjobban, hiszen az UVSE-n kívül csak néhány megbetegedést okozott a 2. hullám.

– Nagyon hosszú idény volt, ha jól emlékszem, már nyár közepén magyarkupa-mérkőzést játszottunk, és május elsején ért véget a klubidény – emlékezett vissza Garda Krisztina, a DUE csapatkapitánya. – Azt gondolom, hogy többé-kevésbé az egész női vízilabda megúszta ősszel a járvány újabb hullámát, nyilván voltak megbetegedések, az UVSE-nél több is, pont ellenünk nem is tudtak teljes kerettel felállni. Egy ilyen hosszú szezon mentálisan és fizikálisan is sokat kivesz, de talán a legtöbbet mentálisan. A szezon előtti alapozásnál, illetve idény közben is nap mint nap azért edzünk, hogy erőnléttel bírjuk végig. A mentális visszatöltődés viszont hosszabb idő és nehezebb is.

A 2020/2021-es szezonban Mihók Attila tanítványai aranyérmet nyertek a magyar kupában, az újpestieket győzték le a döntőben, míg a magyar bajnokságban és az Euroligában ezüstérmesek lettek.

– Ha röviden kéne értékelnem, akkor azt mondanám, hogy sok csapat cserélne velünk, hiszen a magyar kupában megvédtük a címünket, a bajnokságban sajnos másodikok lettünk, viszont ilyen közel sosem voltunk az aranyhoz. Az Euroligában elért ezüstérem pedig klubtörténelmi, hiszen az elmúlt 16 évben még a legjobb négybe sem jutott a Dunaújváros. Nagyon büszke vagyok mindenkire, hiszen hatalmas mennyiségű munkát tettünk bele ebbe az idénybe. Nemcsak a játékosok, hanem az egész stáb keményen dolgozott, legyen szó úszóedzőről, kondiedzőről, vízilabdaedzőkről, vagy klubvezetőkről.

Két elveszített döntő ugyanakkor sosem kellemes érzés, még ha az elmúlt időszakhoz képest előrelépés is történt.

– A magyar bajnoki döntőben szerintem több volt annál a csapatban, mint amennyit mutattunk a 7-2-re elveszített harmadik mérkőzésen. Az Euroliga finálé talán azért fájóbb, mert az elmúlt 16 évben nem véletlenül nem tudott a DUE eljutni eddig, hiszen általában a külföldi csapatok a világ legjobb idegenlégiósaival töltik fel a keretüket. Az Olympiakos keretében így is nyolcan vannak, akik stabil görög felnőtt válogatottak, nálunk öten vagyunk a magyar nemzeti csapatból, illetve Geraldine Mahieu francia válogatott. A döntőben persze fájó, hogy csak egy gólra voltunk az aranytól, de ha a két csapatot egymás mellé állítom, akkor a görögök voltak az esélyesebbek.

A DFVE magyar válogatottaira nem vár hosszú pihenő, hiszen öten – Garda Krisztina, Magyari Alda, Gurisatti Gréta, Horváth Brigitta, Szilágyi Dorottya – is bekerültek Bíró Attila bő keretébe.

– Hétfőn kezdődik a felkészülés, május huszadika körül megyünk Amerikába, aztán következik a júniusi világ-ligadöntő Athénban, ahol hat nap alatt hat mérkőzést játszunk majd – mondta Garda. – Szerintem június végére, július elejére várható az olimpiai keret kihirdetése. Addig még nagyon sok edzés lesz, de még ez a hét arról szól, hogy megpróbáljuk magunkat teljesen kipihenni.