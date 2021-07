Ezüstérmes érkező az olasz Bolzanóból

A Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapatának kerete lassan véglegesnek tekinthető, a legfrissebb érkező az előző idényt Bolzanóban töltő kanadai Gleason Fournier.

A 29 éves kanadai hátvéd 2011-ben kezdte el profi pályafutását, először az AHL-ben majd az ECHL-ben is játszott. A tengerentúli évek után 2016-ban Angliába igazolt, ahol a Calder-kupa mellett bajnokságot is tudott nyerni, valamint 2018-ban 64 találkozón szerzett 73 pontjával a liga legeredményesebb hátvédje is volt. Az angliai évek után a tavalyi szezont már a Hydro Fehérvár AV19-cel egy bajnokságban szereplő Bolzano csapatánál töltötte. A döntőig menetelő együttesben 46 mérkőzésen 25 pontot gyűjtött.

– Nagyon szimpatikusnak találtam a tervet, amit Szélig Viktor felvázolt. Tetszett a szerep, amit szánnak nekem, mivel jól mozgó, mobilis hátvédnek tartom magam, jól fogok tudni illeszkedni a csapatba – nyilatkozta a szezon során majd a 20-as számú mezt viselő Gleason Fournier a fehérvári klub honlapjának. – Nagyon nehéz volt tavaly a fehérvári csapat ellen játszani, hiszen rengeteg gólt szereztek, sokat forgattak a kapu előtt és a legtöbbször a letámadásaik is sikerre vezettek. Úgy gondolom, éppen azért, mert erősségem a korcsolyázás és a sebességem, jól illeszkedek majd a keretbe.

A klub általános igazgatója, Szélig Viktor elmondta, még lehet számítani érkezőre a következő hetekben is.

– Gleason nem ismeretlen játékos számunkra, hiszen előbb Cardiffban, majd a Bolzano együttesében is láttuk játszani. Rajta kívül még egy játékos várható a hátsó alakzatba, de az ő bejelentése is megtörténik az augusztusi rajt előtt. Elmondhatjuk, hogy a keret készen van a felkészülés kezdetére. Az érkező hátvéden felül ugyan még szabályok adta lehetőség adott még légiós igazolására, de nem feltétlenül szeretnénk ezt kihasználni, csak akkor igazolunk a szezon során, ha feltétlenül szükséges lesz. Szeretnénk, ha ebben az évadban is lenne olyan fiatal, aki helyet tudna kiharcolni magának a Hydro Fehérvár AV19 együttesében.