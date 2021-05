Ezüstérmes a PAFC, ha nyerni tud

A címben szereplő feltételezés csak azért kevésbé megengedő, mert a Puskás sorozatban három meccset bukott el, de az már tényleg óriási meglepetés lenne, ha a biztos kieső Budafokot se tudná legyőzni.

Az azóta az élvonalbeli tagságának búcsút intő DVTK-tól 2-1-re, a Zalaegerszegtől 4-1-re, végül a Pakstól 4-2-re kapott ki Hornyák Zsolt együttese, amely továbbra is a második a tabellán, de előnye mindössze két pontra olvadt az üldöző MOL Fehérvár mögött. Egy szó, mint száz az utolsó, 33. fordulóra rendelt ellenfelet,az élvonalba átszállójegyet váltó Budafokot már le kell győznie. A klub történelmének legnagyobb sikere előtt áll Hornyák Zsolt csapata, amely tavaly a 3. helyen zárta a bajnokságot, és szerepelt már a nemzetközi kupaporondon is, ahogy a Magyar Kupa döntőjében is, ám az ezüstérem megszerzésére még nem volt példa.

Vasárnap 17:30 órától a Pancho Arénában az utolsó lépést kell megtennie az együttesnek a történelmi második helyhez, ami mellé természetesen – ahogy a Vidinek is – Európa Konferencia-liga szereplés is jár. A sereghajtó Budafoknak februárban szemernyi esélyt sem adott a Puskás Akadémia, hiszen Baluta révén már a harmadik percben megszerezték a vezetést, a második félidőben pedig Slagveer és Mance gólja volt a letéteményese a sima győzelemnek. A több nagy vereségbe is belerohanó Budafok legutóbbi hat meccsén egyetlen pontot szerzett.