Ezüstérmes a Fehérvár

Immár komoly tét nélkül, az ezüstérem megszerzéséért lépett pályára az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 30. fordulójában a MOL Fehérvár FC. A vendég a kiesés elől menekülő Debreceni VSC volt.

Kedden este a Ferencváros 2-0-ra legyőzte a Budapest Honvéd alakulatát, s ezzel lezárta az idei pontvadászatot, megszerezte a zöld-fehér klub történetének 31. bajnoki címét. Így a MOL Fehérvár FC játékosainak vállát igazán komoly teher már nem nyomta, kupaarany és bajnoki elsőség nélkül maradtak a fehérváriak a 2019/20-as idényben, azonban az Európa-liga-indulást érő ezüstérmet akár a Loki elleni összecsapáson is bezsebelhették. A hétszeres bajnok elleni összecsapás előtt már beszédtémát szolgáltathatott az UEFA döntése, miszerint a 2020/21-es Európa-liga sorozat selejtezőiben egyetlen mérkőzés dönt majd a továbbjutásról, s hogy az adott párharcban ki élvezheti a hazai pálya előnyét, sorsolás dönti majd el. Az El négy körből álló selejtezősorozata augusztus 27-én rajtol, melyen minden bizonnyal már a Vidi is érdekelt lesz.

„Előre a győzelembe!” – szólhatott volna a gyepre futó fehérváriak csatakiáltása, ha lett volna ilyen, mert utóbbi hat tétmérkőzéséből mindössze egyet tudtak megnyerni Joan Carrillo legényei, a többin döntetlenre végeztek. A DVSC ellen jó eséllyel pályáztak diadalra a fehérváriak, utóbbi 15 egymás elleni meccsükből egyet sem nyert meg a Loki, döntetlenre is csak kétszer volt jó. Ráadásul a Debrecen a kiesés ellen küzd, égető szükségük volt a pontokra Székesfehérváron is.

Nem is kezdett bátortalanul az idei szezonban immár harmadik edzőjét használó DVSC, de a mezőnycsatákon kívül másban nem jeleskedtek különösebben a vendégek. Varga Kevin azért jelezte, van erő a lövésében, Ivan Petrjak mellkasán csattant fájdalmasan egy szabadrúgás labdája. A piros-kékek domináltak, a Loki térfelén állomásoztak, Juhász Roland sarkazott, Pátkai Máté ollózott egy-egy szöglet nyomán, de a kaput nem veszélyeztették. Bő 25 perc telt el, mikor Milunovics remek labdával futtatta a bal oldalon Trujicsot, aki aztán 16 méterről a kapu fölé lőtt. Válaszként Armin Hodzic sem találta el a ketrecet, bár 7 méteres fejese után csak centikkel ment el a labda a bal kapufa mellett. Túlnyomórészt állóháború jellemezte az első félidőt, a visszahúzódó debreceni védelmet a hazai offenzívák sem mozgatták meg, mert a Vidiben is inkább csak az a játékos futott, akinél a labda volt.

A szünetben Hangyát Vinícius váltotta, így Stopira visszakerült a védelem bal oldalára, hátha gyorsítja a támadásokat a szélen. Kondás Elemér is variált, Adeniji és Bódi a gólratörőbb játék reményében érkezett, no meg az eső is rázendített fordulás után. Sokat nem változott a futball festette látvány, a Vidi irányított, s már a közelített a kapuhoz, Houri szöglete nyomán Juhász Roland 10 méterről fejelt a keresztlécre. Adeniji bólintása jelentett veszélyt a másik ketrecnél, Kovácsik a léc alól tornázta ki a labdát. Fél órával a vége előtt a hazaiak hármat is cseréltek, egyértelműen a hatékonyabb támadásokat forszírozva. A frissen beállt Bamgboye be is cselezte magát a tizenhatoson belülre, a második hullámban felfutó Nikolov elé tálalt, aki egyből lőtt, s nem sokkal tévesztett célt. A Vidi főként a széleken próbált helyzeti előnyt kovácsolni, hogy aztán a középre tett labdákból süljön ki valami. Ami a kiesőjelölt Debrecent illeti: a menekülés szikrája sem látszott a vendégek játékán, tíz emberrel védekezett, s nagy ívben kerülte a Vidi kapuját. Persze, így a színvonal sem volt eget verdeső, amit a 83. percben a várva várt gól varázsolt befogadhatóvá. Houri végezhetett el szabadrúgást az ötös magasságából, jobbról, a rövidre lőtt labdára Futács Márkó startolt, s jobbal a hálóba belsőzött közelről, 1-0. Győzelmével a MOL Fehérvár FC a lapzártánk után véget ért Újpest–Mezőkövesd meccs végeredményétől, s a hátralévő három fordulótól függetlenül ezüstérmet szerzett a bajnokságban.