Ezüst a tusakodás legvégén

A női versenyben szerzett aranyérem után a férfiak viadala visszafogottabb magyar szereplést hozott. Azonban a mixváltók versenyében itthon maradt egy ezüst.

Az utóbbi hónapokban két bokaműtéten átesett Demeter Bence emlékezetes selejtezőt produkált, nagyot futva, tizedikként kvalifikálta magát a 36 fős döntőbe, ahol két társa is medencébe ugrott szombat reggel: a volános Málits István, valamint az olimpiai bronzérmes Marosi Ádám. Demeter már annak is örült, hogy felépülése után fináléba jutott, nem várt magától dobogós szereplést, annak ellenére, hogy fűtötte a hazai pálya. A medencében 2:08,94 perces ideje a 21. helyre volt elég, s a vívópáston igyekezett javítani, de valahogy nem forgott kezében a párbajtőr. Tőle szokatlan módon csak kilenc ellenfelét szúrta meg, ellenben 26 találatot bekapott, így jócskán visszaszorult a mezőny végére, két szám után a 35. volt. Málits István az uszodában 2:14,42 perc alatt teljesítette a 200 métert, ezzel a 35. pozíciót foglalta el, de a vívás során majdnem pozitív mérlegig szurkált.

17 győzelme mellett 18 vereséget szenvedett, így két szám után a 26. helyen állt. Az abszolút rutint Marosi Ádám képviselte, s a BHSE versenyzője kiegyensúlyozottan tette a dolgát. A medencéből tizenegyedikként szállt ki, a vívás során pedig 18/17-es mérleget hozott, így a 13. volt a bónuszvívás előtt. A Bregyóban felállított színpadon Demeter Bence az első párharcban pástra lépett, és sorozatban hét ellenfele is megízlelte pengéje hegyét, s ezzel 7 pluszpontot szerzett. A 27 éves Málits István egy négyes sorozatot maga mögött tudó koreait állított meg, s egy bónuszponttal zárt. Marosi Ádám is így tett. A lovaglás előtt a francia Valentin Prades állt az élen, az egyiptomi Hamad és a cseh Jan Kuf előtt. Demeter Bence bizakodhatott, hiszen éppen Hellát kapta, azt a lovat, mellyel Alekszejev Tamara a női döntőben hibátlan lovaspályát ugratott. Azonban ez az esős szombat nem a volános olimpikon napja volt. Két verőhibát vétett, az utolsó akadály előtt pedig kitört a lova, így 267 ponttal zárta a lovaglást. Málits István Charlie nyergében szépen lovagolt, s ami még fontosabb, hogy csupán csak egy verőhibát vétett. Marosi Ádám csak időtúllépés miatt kapott két pont levonást, így 13.-ként indult a 3×800 méteres laser-runra. Málits a 26. helyről indulva araszolt előre, mert jól célzott, és a futással sem akadt gondja. Marosi is tört előre, majd aztán induló pozíciójában, a 13. helyen ért célba. Málits István a közönség vastapsa közepette elképesztő sprinttel robogott át a célvonalon, a 25. helyen. Demeter Bence közben derékfájdalmakkal is küszködött, így már elengedte a versenyt, a 35. helyen zárt. A világkupát hatalmas csatában nyerte a német Christian Zillekens, a francia Prades és az egyiptomi Elgendy előtt.

– Nagyon elégedett vagyok a teljesítményemmel. A döntő minden pillanatát ki akartam élvezni. Jól akartam érezni magam a verseny minden szakaszában, s ezt maximálisan elértem. Nem elégedetlenkedem, a vívás dadogósan kezdődött, de a végére összeállt. Az úszásom azonban nem volt az igazi, a selejtezős nagy futás után ennyi volt benne. A kombinált számban a lövészetem is pontosabb volt, bár, a negyedik sorozatot kicsit elrontottam. De így legalább jobbat tudtam futni az utolsó körön – mosolygott a viadal végén Málits István.

Az öttusa-világkupa zárónapján az időjárás nem fogadta kegyeibe a mixváltó 22 (!) stafétáját. Az eső folyamatosan áztatta a Bregyót, ráadásul az erős szél nem csupán a futópálya jelöléseként szolgáló kis táblákat, de a lovas akadályokat is felborította. Még szerencse, hogy egészen a lovaglásig nem kellett ezzel törődniük a versenyzőknek. Az úszás során a Kardos Bence és Guzi Blanka alkotta, 2-es jelű magyar váltó 2:00,63 perces idejével a hatodik legjobb volt, míg a női egyénit nyerő Alekszejev Tamara, valamint Regős Gergely alkotta „magyar egy” 2:03,82-vel a 16. volt. A vívópáston aztán magukra vagy inkább egymásra találtak Tamaráék. 26 asszót nyertek, 16-ot vesztettek, a szám ötödik legjobbjai voltak. A bónuszvívást kivételesen az MKOSZ sportcsarnokban bonyolították le, ahonnan Alekszejev és Regős az összetett ötödik helyéről bandukolhatott át a Bregyóba, hogy lovaglócsizmát húzzon. A Kardos–Guzi duó a 15. volt, míg az élen a kínai Bian, Han kettős állt. A lovaspályán Alekszejev és Regős a kilencedik helyre csúsztak vissza, Kardosék azonban feljebb léptek, a 11. pozícióban kezdték a laser-runt. Ami nagyon ment Guzi Blankának. A szélvészgyors kínaiak mögött a második helyre hozta a 2-es váltót, majd a féltávnál őt váltó Kardos csatázott kicsit a dobogóért, de végül magabiztos előnyt kovácsolva futott be másodikként, nem várt ezüstérmet szerezve Magyarországnak. Az Alekszejev, Regős páros a hetedik lett. A magyar válogatott egy arannyal és egy ezüstéremmel zárta a világkupa-sorozat harmadik futamát. A prágai verseny után a legjobbak már a tokiói döntőn küzdhetnek az olimpiai kvótáért.