Ezt most meg kell lovagolni

Úgy tűnik, kezdenek kibújni saját árnyékuk mögül a jégkorong Erste ligában szereplő Dunaújvárosi Acélbikák, akik önbizalomtól duzzadva a következő erdélyi ellenfelüket is móresre tanítanák.

Végre működött az, ami annyiszor nem. Végre stabil volt elöl és hátul is a DAB, ez pedig most elég volt (3-2 – a szerk.) a nagyobb játékerőt képviselő, de a csúcsformától messze álló Csíkszereda ellen – de elég lesz-e a Brassóval szemben is?

A sárga-kékek két pontot vittek tovább az alapszakaszból, míg az újvárosiak mindössze egyet, ennek ellenére a Ferencváros után az Acélbikák vannak a felsőházi dobogó második fokán – igaz, a Brassó egy meccsel kevesebbet játszott, s így is csupán egy pont a különbség kettejük között (DAB 7 pont, Brassó 6 pont – a szerk.).

Nem is olyan régen botlottak egymásba a felek – már az újévben találkoztak, de még az alapszakaszban, január 15-én. Azt a találkozót Dunaújvárosban játszották, a három pont pedig a helyszínen is maradt, hiszen egy igencsak fordulatos és gólzáporos találkozón (12 gól született, 7-5 a Bikáknak – a szerk.) Somogyi Balázs két góljával, illetve Dansereau és Turcotte két-két gólpasszának köszönhetően tudtak győzni David Leger tanítványai.

Somogyiék zsinórban másodszor is megverték az alapszakaszban utcahosszal győztes Csíkszeredát, ez pedig muszáj, hogy egy kis benzin-fröccsöt pumpáljon a dadogásra igencsak hajlamos dunaújvárosi gépezetbe. A képlet valószínűleg továbbra sem lesz más, mint eddig: ha a védelem nem hibázik, akkor a DAB akarata fog érvényesülni.

A kérdés továbbra is Cody Fowlie semlegesítésére irányul – ha sikerül minimalizálni a góllövőlistát vezető kanadai kapu előtti veszélyeit, akkor a Turcotte–Mazurek–Dansereau hármas támadásban túl tudja majd lőni a székely gárdát.

Kapusposzton is a Duna-mentiek a jobbak – Garret Hughson teljesítményénél csupán honfitársa, Jordon Cooke, a gyergyóiak hálóőre tud jobbat felmutatni – ő is mindössze 0.23%-kal védett jobban az alapszakasz során. A ketrec közvetlen közelében is az újvárosiak a jobbak tehát, viszont a kapus előtti hátsó sor az, amelyet rendre zavarba tudnak hozni az ellenfelek.

A Corona Brassó közel minden negyedik emberelőnyös helyzetét gólra váltja, és kevesebb, mint minden 10. lövésük a hálóban köt ki. A DAB ezzel szemben csak minden ötödik emberfórt tud gólra váltani, és minden 15. lövése jut csak át az ellenfél gólvonalán. Minden kiderül majd 18 órakor.