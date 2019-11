Ezen az úton kellene továbbhaladni

Talán ráéreztek az ízére a Dunaújvárosi Acélbikák, mit kell tenniük ahhoz, hogy végre nyerő szériába kerüljenek – ám rögtön a mély vízbe kerül Miroslav Ihnacak csapata, hiszen a listavezető Csíkszereda együttesét fogadják Dunaújvárosban a jégkorong Erste Liga pénteki játéknapján.

A szerdai Schiller Vasas elleni hatgólos, kiütéses győzelem alkalmával (Vasas–DAB 1-7 – a szerk.) végre azt játszotta a DAB, amiben igazán jó: a hátvédek első három sora szépen kiszolgálta a pályán lévő támadószekciót, s ez valószínűleg a megfontolt és letisztultabb játék eredménye lehetett. Ebből következik az, ami még inkább bizakodásra ad okot – régóta nem látott stabil újvárosi védelem szemtanúi lehettünk.

A teljesítményben már jó ideje rendre elmaradó hátsó sorok ezúttal zseniálisan működtek elöl és hátul is – szépen visszazártak; ha kellett, magabiztosan szabadítottak fel, s tették a dolgukat, levéve ezzel Hughson válláról a nem csekély terhet.

Viszont mindez hiába működött a sereghajtó fővárosiak otthonában, aligha lesz elég a tabella másik vége, a listavezető ellen – még a hazai pálya előnye mellett sem. Az erdélyi gárda szeme előtt talán még nagyobb motiváció lebeg: megszilárdítani az egyébként sem kicsi előnyét a pontvadászatban. Jelen pillanatban kilenc egységgel vezet Jason Morgan Csíkszeredája, s nem úgy néz ki, hogy lejjebb adnának az Erste Liga idei kiírásának megnyerésére vonatkozó szándékukból.

Legutóbb a két gárda nem egészen két héttel ezelőtt botlott egymásba – akkor a papírformát érvényesíteni tudták a fehér-kékek, s 3-1 arányban felül is múlták a DAB-ot. Ez annak a nemrégiben zajlott erdélyi túrának a második, egyben záró összecsapása volt, ahonnan pont nélkül tértek haza Miroslav Ihnacak tanítványai.

Hazudnék, ha azt mondanám: nem a Csíkszereda a találkozó abszolút favoritja. Bomba formában vannak az erdélyiek: tíz (!) találkozót vívtak meg pontveszteség nélkül zsinórban, s legutóbb szűk másfél hónapja szenvedtek vereséget – akkor a DEAC megvendégelését nem köszönték meg (Csíkszereda–DEAC 0-3 – a szerk).

Azóta viszont töretlenek a listavezetők. Dunaújvárosba is győzni jönnek, amire minden esélyük meg is van: az összes csapatszintre levetített statisztikában az első két hely valamelyikén állnak, s egyikben sem előzi meg a DAB őket.

A legutóbb tapasztalt védekezés kétszeres hatékonysággal is vélhetően karcsú lesz, Hughsonra az eddig elviselt teher fog még jobban rászakadni, extra teljesítmény kell a kanadai hálóőrtől – csakúgy, mint két másik honfitársától is, hiszen Dansereau és Turcotte is kelleni fog, ha meg akarják majd nehezíteni a listavezető dolgát 18 órakor.