Ez már nem az a csapat lesz: Pesterzsébetre utaznak a Titánok

A jégkorong Erste Liga pénteki játéknapján revansot venni utaznak Pesterzsébetre a Fehérvári Titánok.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Igen csúnya, 5-0-s pofonba szaladtak bele a Titánok szeptember 20-án hazai pályán a Fradi ellen, amit aztán további négy vereség követett. Legutóbbi hét mérkőzésükből azonban négyet már sikerrel vívott a fiatal fehérvári együttes, a Magyar Kupában elért, Vasas elleni sikerrel együtt pedig már nyolcból öt a mérleg.

Kiss Dávid vezetőedző a gyengébb széria során többször elmondta, hogy ennek a fiatal társaságnak időre lesz szüksége, hogy – négy játékos esetében szó szerint – az ifiből felkerülve felvegyék egy profi , felnőtt liga ritmusát. Most már elmondható, hogy ez megtörtént, az Újpest, a Csíkszereda és a DEAC ellen is nagy csatában szenvedtek vereséget, utóbbi együttes ellen ráadásul Hetényi Zoltán kiváló teljesítményének „köszönhetően” mindössze 1-0 arányban kaptak ki. Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy a címvédő Ferencváros legutóbbi 10 meccséből – az európai Kontinentális Kupát is beleszámítva – nyolcat megnyert, így két, kiváló formában játszó együttes találkozik majd Pesterzsébeten 18 órai kezdettel.