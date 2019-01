Ez már a végső visszaszámlálás

Három a magyar igazság, és egy a ráadás – ezt a negyedik mérkőzést nyerte meg a Ferencváros ellen a Fehérvári Titánok jégkorongcsapata, akik már vészesen közel járnak az alapszakasz végéhez.

A legutóbbi tíz meccséből hetet megnyerő Fehérvári Titánok vasárnap a listavezető Fradi ellen hangoltak a hátralévő hat mérkőzésre. A parádés győzelem kapcsán Kiss Dávid, a csapat vezetőedzője értékelte a mérkőzést és a szezon eddigi részét.

– Nagyon fontos volt, hogy a Ferencváros góljánál azonnal tudtunk válaszolni, és villámgyorsan kifogtuk a szelet a vitorlájukból. Sikerült tartani a két-három gólos különbséget, ami elég önbizalmat adott a bátor játékhoz. Kiemelném továbbá, hogy a harmadik harmad elején egyből volt egy kulcsfontosságú védése Gyenes Dávidnak, aki kiszolgáltatott helyzetben tudott védeni – az a helyzet egy fordulópont volt számunkra. Ezenkívül a hibátlan emberhátrányos védekezésünk is bizalomkeltő volt, hiszen a középszakasz, majd a rájátszás során ezek a speciális helyzetek, az emberelőny, emberhátrány fogják eldönteni a párharcok jelentős részét – mondta Kiss Dávid.

HIRDETÉS HIRDETÉS

A rendre támadó felfogásban jégre lépő Titánok kivétel nélkül gólgazdag mérkőzéseket játszanak, az első öt percben lehet számítani találatra.

– Fiatal, gyors csapatunk van, így beállni, védekezni számunkra nem opció. Megpróbálunk offenzívan játszani, ami sikerül is, szép számmal lőjük a gólokat, amellett, hogy a védekezésen mindig csiszolunk egy kicsit. Ebből a tendenciából nem is szeretnénk visszavenni, szeretnénk, hogy megmaradjon erősségünkként az, hogy aktívan tudunk végig játszani a mérkőzésen. A középszakaszban kiemelt fontosságú lesz, hogy hányadik helyen zárja az alapszakaszt a csapat, így ez lesz szem előtt tartva a hajrában. – A szezon előtt a hatodik-nyolcadik hely tűnt reálisnak. Ha a hatodik pozíciót elérjük, az egy erőn felüli teljesítmény lenne, amennyiben hátrébbről kezdjük a középszakaszt, akkor is a rájátszásba kerülés lesz a célunk – zárt a Titánok mestere. Az együttes kedden 18.30-tól a DEAC-ot látja vendégül.

HIRDETÉS HIRDETÉS