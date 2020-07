Ez már a kilencedik Bringa Fieszta

Rekordot dönthet a nevezések tekintetében a IX. Bringa Fieszta. Közel 300 versenyzőt várnak a vasárnapi országúti kerékpárversenyre.

A pandémia gátat szabott az országúti kerékpárversenyeknek is, nem csoda hát, hogy a honi mezőny alaposan kiéhezett a viaskodásra. Ez kedvez a hagyományos Bringa Fiesztának is, mely a 2020-as szezon második megmérettetése lesz. A Kincsesbányáról rajtoló viadal Master országos bajnokság is lesz egyben. 13 korosztály bringásai tekernek július 26-án, vasárnap a Kincsesbánya – Gúttamási – Fehérvárcsurgó – Kincsesbánya körpályán. Korosztályonként változik a tekerendő körszám, az Asztalos Sándor Emlékverseny mezőnyének (50–59 évesek) például négyszer kell teljesítenie a 17,4 km-es távot, körönként 166 méteres szintkülönbséggel. A férfi elit 6, a női elit 3 körön át versenyez majd a 10 órás rajtot követően.

A szervezők arra kérik a vasárnap éppen arra közlekedő autósokat, hogy legyenek toleránsak a kerékpárosokkal szemben, időszakosan útzárral kell számolni.