Ez a harc lesz a végső

2020 legnagyobb téttel bíró összecsapására készül a magyar labdarúgó-válogatott. Ha Marco Rossi együttese nyer Izland ellen a csütörtökön 20.45-kor kezdődő Eb-pótselejtezőn, akkor ott lesz a jövő évi Európa-bajnokságon.

Négy évvel ezelőtt, 2016-ban szerepelt utoljára nemzetközi viadalon a magyar labdarúgó-válogatott. A franciaországi Európa-bajnokságon a csoportból túljutva Belgium állította meg az akkor Bernd Storck vezette nemzeti együttest. A magyarok aztán nem lehettek ott a világbajnokságon, most azonban újra mágikus küszöbhöz érkeztek. Csütörtök este kell átlépni Európa kapuját. Ráadásul az ellen az Izland ellen, mely válogatottal egy csoportban szerepelt a magyar együttes a 2016-os kontinensviadalon. Akkor nem bírtak egymással, 1-1-re végeztek a felek, az a Gylfi Sigurdsson szerzett vezetést az északiaknak, aki most is a vendégek kezdőjében lesz a Puskás Arénában, s a 88. percben Saevarsson öngóljával egyenlített Magyarország. Marco Rossi mostani keretéből Nikolics Nemanja, Lang Ádám, Szalai Ádám és Nagy Ádám harcoltak az izlandiak ellen, akik között már akkor is vitézkedett Aron Gunnarsson.

– A 2016-os Eb egy hatalmas élmény volt a számunkra, és ezt szeretnénk megismételni, ezért fontos nagyon a holnapi mérkőzés. Emlékszem, nehéz meccset játszottunk a magyarokkal Franciaországban, nagyon sokat birtokolták a labdát és sokat kellett védekeznünk ellenük – fogalmazott Gunnarsson a találkozót felvezető sajtótájékoztatón. – A mi erősségünk a kemény munka és az összetartás. Úgy gondolom, ez a generáció remek teljesítményt ért már el és ha csütörtökön diadalmaskodunk, akkor zsinórban a harmadik nagy tornára jutunk ki.

Az egymás elleni örökmérleg magyar sikert sejtet. 1988 óta 11 alkalommal csapott össze Magyarország és Izland. 7 győzelem mellett 3-szor kapott ki a magyar csapat, s az Eb-n elért 1-1 az egyetlen döntetlen. Most így vagy úgy, rendes játékidőben, hosszabbításban vagy büntetőkkel, de mindenképp lesz győztese a párharcnak.

A koronavírus-helyzet miatt nem lesz ott a Puskás Aréna lelátóin az a 20 ezer magyar szurkoló, akik megvették belépőiket – a zárt kapuk miatt jegyeiket visszaváltja az MLSZ – de ennél is nagyobb problémát jelenthet, hogy a szövetségi kapitány, Marco Rossi sem állhat a vonal mellett. A tréner vírustesztje pozitív lett, így azonnal izolálták a telki táborban. A többi stábtag és a játékosok negatív mintát produkáltak.

– Az elmúlt napokban többször is a lelkükre kötöttem, egyedül arra figyeljenek, amilyen tanácsokat adtunk nekik taktikai, fizikai szempontból. Ne hagyják magukat elterelni, sem a meccs jelentőségével, sem a körülményekkel. Hangsúlyoztam számukra, ha végig koncentrálnak, ha a pályán fejben és fizikailag is végig odateszik magukat, akkor jó esélyeink vannak – beszélt online sajtótájékoztatóján hotelszobájából a szövetségi kapitány, Marco Rossi. A kapitány arról is szót ejtett, hogy a Bristol Cityben remeklő Nagy Ádám, valamint a klubcsapatában nélkülözött, de jó állapotban lévő Szalai Ádám kihagyhatatlan a kezdőből.

– A technikai stáb is hiányt szenved majd, kell valaki olyan a pályán, aki a lelki erejével képes a pályán vezető szerepet betölteni. Egyszerűen túl fontos karakter ahhoz, hogy ne játszassam. A mentális készségek első számúak. Ami a technikai kérdést illeti? Nem látok olyan éket, akit pályára lehetne küldeni a helyén egy nemzetközi szinten – mondta Rossi.