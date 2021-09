Ez a bajnoki rajt bizony történelmi

Évek óta szerepel az asztalitenisz Extraligában az Aqvital Csákvári TC csapata, de még egyszer sem fordult elő, hogy két győzelemmel indítsa a bajnokságot. Mostanáig.

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor: a Gyurcsány-korszak akar visszatérni

Az újjáformálódott Aqvital Csákvári TC a 2021-22-es Extraligában, azaz az elitbajnokságban a Mosonmagyaróvári TE 1904 együttesét 8-2-re verte (Terék Norbert 1, Timafalvi Gergő 2, Lovas-Martinecz Gyula 1, Hoffmann Tamás 1, Timafalvi /Hoffmann 1, Lovas-Martinecz /Terék 1), majd a második körben Győri Elektromos vendégeként arattak 8-4-es diadalt a Fejér megyeiek (Lovas-Martinecz/Terék 1, Hoffmann 1, Terék 3, Timafalvi 3).

– A csapat változott a szezonkezdet előtt – mesélte Tóth Árpád, a csákváriak vezetője. – Két új játékost igazoltunk, megfelelve az új szabályoknak, melyek szerint három felnőtt és egy utánpótláskorú játékost kell szerepeltetni minden mérkőzésen, s a fiatalnak a páros meccseken is játszania kell. Terék Norbert személyében nagyon tehetséges, 19 éves játékost sikerült igazolnunk, eddig a BVSC játékosa volt, kölcsönben a DVTK-ban szerepelt. A májusi magyar bajnokságon párosban bajnok lett, a hetekkel ezelőtti Budapest-bajnokságon pedig egyéniben ezüstérmes lett. Az Extraligában is remekül kezdett, nem vesztett mérkőzést az első két fordulóban. Ráadásul Győrben megverte a szerb válogatott kerettag Stefan Kosztadinovicsot is. A 23 éves Timafalvi Gergő eddig Egerben játszott, korábban a Szeged extraligás csapatában szerepelt. A balkezes játékosra is hosszú távon számítunk.

A csákváriak rangidőse, Hoffmann Tamás a csapatkapitány, s maradt az együttes tagja Lovas-Martinecz Gyula is. A rutinos pingpongosok is remekül játszottak. A jelenleg beteg, 22 esztendős Nagy Norbertre is számítanak a klubnál. Úgy tűnik, a rutin és a fiatalos lendület erős ötvözete alakult Csákváron.

– Rendkívül egységes a csapatra, sem felfele, sem lefele nem lóg ki senki. A céljaink nem változtak, az 5.-8. hely között szeretnénk végezni, vagyis benn szeretnénk maradni az Extraligában.

A harmadik fordulóban, szeptember 25-én 11 órakor a Szécsény látogat Csákvárra.

Az Extraliga másik megyei alakulata, a Honvéd Szondi Székesfehérvár SE Komlón 8-2-es vereséget szenvedett, majd hazai asztaloknál a Soltvadkerti TE-vel 7-7-es döntetlent játszott. Szeptember 25-én a fehérváriak Celldömölkre látogatnak.