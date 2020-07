Évnyitó szurkolói ankétot tartott a csákvári futballklub

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II vasárnapi rajtjáig már csak hármat kell aludniuk az Aqvital FC Csákvár játékosainak és szurkolóinak.

A közel harminc törzsszurkoló jelenlétében zajló ankét első kérdése rögtön Nagy Sándort, a klub elnökét találta meg, és az elmúlt, 4. hellyel záruló – csonka – szezon értékelésére kérték fel.

– Hogyan éltem meg az elmúlt szezont? Csalódottan, a bajnoki cím volt a cél – adta meg a pozitív alaphangot Nagy Sándor az eseménynek.

A klub első embere után Papp Róbert erőnléti edző kapta meg a szót, aki elmondta, a csapat készen áll a rajtra, minden adott, hogy a sérülések is elkerüljék az együttest.

Visinka Ede is hasonlóan pozitív a jövőt tekintve, és bár kemény fába vágta ezzel a fejszéjét, még a legutóbbinál is jobb teljesítményt jósolt.

– Még fiatalabb csapat, mint tavaly, viszont egy év tapasztalat már van a lábakban és a tavaly érkező szakmai stábban is. Derűlátó vagyok, mert nagyon sokat és nagyon jól dolgoztunk a nyár folyamán. Tudjuk, hogy mire képesek azok a fiatal játékosok, akikre idén számíthatunk majd, és a szurkolók is érezhetik majd, hogy bár fiatal csapatról van szó, várhatóak hullámvölgyek, a küzdelemmel nem lesz gond. Egyszer sem láttam, hogy a fiatalok akár egy gyakorlatot elcsaltak volna, sőt, saját maguknak teszik egyre magasabbra a lécet. Sikerült még a tavalyi évhez képest is előrelépni, mindenki, aki újonnan csatlakozott, azt úgy igazoltuk, hogy megvan már a helye a csapatban. Sokan mondják, hogy minden idők legnehezebb NB II-es idénye következik, én viszont úgy gondolom, hogy a lelkesedés és a belső motiváció rengeteg akadályon átlendít majd bennünket, nem félünk senkitől.

Az érkezők között felsejlettek ismerős arcok, ilyen volt Posztobányi Patrik vagy éppen Vörös Tamás, de ismerősen csenghetett László Noel, Magyar Zsolt, Koch Attila, a csákvári származású Zelizi Patrik, Papp Milán, Meszlényi Ábel vagy éppen Ganbold Ganbayar neve. Mellettük Nándori Botond Felcsútról való visszatérését is hivatalossá tették az ankéton, valamint bemutatták a 29 esztendős, legutóbb az ETO-ban focizó, már több felkészülési mérkőzésen pályára lépő Marko Vukaszovicsot is.

– Régóta ismerjük egymást a vezetőedzővel, és azért érkeztem, hogy mindenben maximálisan segíteni tudjam ezt a fiatal csapatot. A tavalyi eredmény is egy nagy siker volt, de mindent megteszünk majd azért, hogy ennél is jobbak legyünk idén. Az együttes magja és a most érkezők is már évek óta ismerik egymást, kiváló az összhang a csapatban.

Azt a fiatalos lendületet, amelyet Visinka Ede oly sokszor emleget, lehet várni többek között a kerethez csatlakozó, az U17-es válogatottban csapatkapitányi karszalagot viselő Posztobányi Patriktól is.

– Nagy kihívás számomra, hogy én vagyok az együttesben a legfiatalabb, ugyanakkor egy komoly előrelépési lehetőség is ez egyben – nyilatkozta „Posztó”. – A posztomon vannak nagyon jó játékosok, de úgy érzem, hogy az elmúlt időszakban taktikailag, technikailag is fejlődtem, a játékom pedig érettebb lett. Célom, hogy minél több játéklehetőséget érdemeljek ki a szakvezetés részéről és meghatározó játékossá léphessek elő.

A végső visszaszámlálás elindult tehát, vasárnap 19 órakor, Gyirmóton indul ismét útjára a labda a csákvári labdarúgók számára. A mérkőzésre a csákvári klub szurkolói buszt indít, a belépés pedig díjtalan lesz.