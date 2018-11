Európa trónján a dunaújvárosi pólósok

Négygólos hátrányból felállva, büntetőkkel aratott győzelmet a házigazda Kirishi ellen a DUE-Maarsk Graphics női vízilabda csapata az Európai Szuperkupa döntőjében. Első magyar együttesként hódították el a trófeát.

Kinef Kirisi–DUE Maarsk Graphics 11-11 büntetőkkel 12-14 (2-2, 3-1, 5-4, 1-4, 2-4)

Kirishi: Karnaukh – Zubkova 2, Prokofjeva 2, Simanovics 2, Gyiacsenko 1, Krimer, Khamzajeva 1, Kirilcseva 1, Jakuseva, Szoboljeva 1, Ivanova 1, Rizskova 2. Vezetőedző: Alekszandr Krabanov.

DUE Maarsk: Aarts (Kiss A.) – Brezovszki, Menczinger 3, Gurisatti 3, Horváth B. 1, Mahieu 1, Luka, Garda 3, Zieg ler 1, Vályi 3. Vezetőedző: Mihók Attila.

Az összecsapásnak a világsztárok sorát felvonultató hazaiak voltak az esélyesei, ám Mihók Attila gárdája ennek ellenére is elszántan, a bravúr reményében vágott neki az összecsapásnak.

A magyar alakulat Garda Krisztina emberelőnyös góljával szerzett vezetést, majd több hátrányt is kivédekezett, köszönhetően a saját kapu előtti fegyelmezett játéknak, valamint Laura Aarts hatalmas bravúrjainak. Az oroszok is megemberelték magukat, és Menczinger találata után nem engedtek több gólt az újvárosi lányoknak. A negyed végén így döntetlennel álltak a felek, 2-2. A folytatásban a kőkemény védekezésük mellett a vendégek még lövésig is alig tudtak eljutni. Így nem tudott közelebb zárkózni a magyar csapat, 5-3.

A térfélcsere után a vendéglátók már négy góllal is vezettek, de az újvárosi kapitány Garda Krisztina ötméteresből talált be. Az utolsó etap előtt már eldőlni látszott a mérkőzés, 10-7. Nagy hajrá kellett tehát a mieinktől ahhoz, hogy legyen esély a felzárkózásra. Két zseniális egyéni megmozdulásnak köszönhetően minimálisra csökkent a hátrány. Az utolsó minutumban Vályi Vanda góljával lett meg az egyenlítés. Így büntetőlövések döntöttek.

A csereként beállt Kiss Alexandra lett a hős. Két ötméterest is hárított, közben nálunk senki nem hibázott. Így meglett a bravúr, és történelmében először a Dunaújváros hódította el a Szuperkupát.