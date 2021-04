Északon a pandémia a győztes

A megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 16., illetve 18. fordulójára kerül sor az előttünk álló hétvégén.

THERMOVÁR ÉSZAKI CSO­PORT

Akárcsak az előző héten, most is igencsak foghíjas forduló lesz, így összesen csupán két mérkőzést tartanak majd meg. Alsóházi rangadón fogadja a Pákozd az Etyek gárdáját, a hazaiaknak nyerniük kell riválisuk ellen, különben még ennél is nehezebb helyzetbe kerülnek. A listavezető Herceghalom Gráfel Vilmos és Obreczán Dániel találataival elvitte a három pontot ősszel Fehérvárcsurgóról, nagy valószínűséggel most sem adnák lejjebb. Egy újabb győzelemmel megerősíthetik pozíciójukat, igaz, legnagyobb ellenlábasuk, a Bakonycsernye most már egymás után a második hétvégén nem lép pályára. Nagy kérdés, hogy a Bányász mikor fogja ezeket a meccseket pótolni a feszített tempóban – bár az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága 2021. május 8–9-én, és május 15–16-án biztosít időpontokat az elmaradt összecsapások lejátszására.

2021. április 4., vasárnap 14.00

Pákozd (11.) – Etyek (10.), Herceghalom (1.) – Fehérvárcsurgó (8.)

A Pátka (6.) – Vál (7.) találkozót 2021. május 9-én 17 órakor játsszák le, míg a Bicske II (3.)–Csór Truck Trailer (5.), és a Puskás AFC III (4.) – Bakonycsernye (2.), valamint a Pusztavám-Jüllich (12.) – Szár (9.) összecsapásokat egy később kijelölésre kerülő időpontban rendezik meg.

GROUPAMA DÉLI CSOPORT

Az Északi csoporttal ellentétben itt rendesen megy a verkli, nem voltak elmaradó meccsek, és ezúttal is úgy tűnik, folytatódik ez a tendencia. A Polgárdi eddig egyetlen vereséget szenvedett hazai pályán, míg a Vajta otthon és idegenben egyaránt hibátlan mérleggel bír, felvetődik a kérdés, hogy folytatja-e sorozatát a bajnok­aspiráns? Az Adony csapata két hete elszúrta a Káloz elleni rangadót, most a Baracs együttese ellen javíthat, és megerősítheti pozícióját. A Seregélyes és a Szabadegyháza számára égetően fontos lenne a pontok számának növelése, előbbi csapat talán azzal van könnyebb helyzetben, hogy hazai pályán fogadja a Szabadbattyánt. Nem tudni, milyen végeredménnyel zárulhat a találkozó, hiszen egyikük sem túlságosan acélos az idei szezonban otthon, valamint idegenben. Amennyiben a Káloznak még lennének abbéli reményei, hogy elérhetik az ezüstérmes pozíciót, úgy pálya­választóként kellene nyer­ni­ük a Nagykarácsony ellen, ahogy ezt már megtették ősszel, amikor 2-1-re legyőzték ellenfelüket.

2021. április 4., vasárnap 16.30

Polgárdi (6.) – Vajtai RSC (1.), Mezőfalva (5.) – Szabad­egyháza (12.), Adony (4.) – Baracs SE (2.), Kálozi SE (3.) – Nagykarácsony GYSA (8.), Seregélyes (13.) – Szabadbattyán (9.), Előszállás SE (7.) – Aba Sárvíz (10.)

Szabadnapos: LMSK Cobra Sport (11.)