Érvényesült a papírforma, az FTC biztosan győzte le a DAB-ot

A jégkorong Magyar Kupa 1. fordulójában a Dunaújvárosi Acélbikák sima vereséggel zártak az FTC-Telekom vendégeként.

FTC-Telekom – Dunaújvárosi Acélbikák 5-1 (3-0, 1-1, 1-0)

Tüskecsarnok, 138 néző

Vezette: Pálkövi Zs., Haszonits, Balla, Kövesi

FTC-Telekom: Arany – Boros, Kärmeniemi, Fowlie 3, Pavuk (1), Tóth A. (3) – McFadden (1), Seregély (1), Kóger D. 1, Somogyi B. 1 (1), Tamminen (1) – Hegyi Á. (1), Sarcia, Galántai, Hajós, Tóth G. – Bán, Farkas S., Komáromy, Roczanov. Vezetőedző: Fodor Szabolcs.

DAB: Kovács D. – Bubnov, Pozsár, Dudkin 1, Kabatajev, Szappanos – Benke, Bobcek (1), Németh P., Lőczi, Pinczés O., Szűcs I. – Erdély B., Szécsi (1), Horváth Á., Németh Á., Tamás – Druja, Piszmann, Gebei G., Marosi, Somogyi N., Vezetőedző: Leo Gudas.

Kiállítások: 10, ill. 12 perc

Kapura lövések: 62-18

Az 5. percben Tóth Adrián kapu mögül centerezett, és Cody Fowlie nem is hibázta el a korongot közvetlen közelről, 1-0. Majd szinte lekopírozta a találatot a duó, szinte ugyanonnan vette be a kanadai Kovács Dávid ketrecét, 2-0. A 19. percben Kóger Dániel második lehetőségét már belőtte, Seregély Máté távoli löketét kotorta be a csatár a tétovázó bekkek mellett, két lépésről, 3-0. A Fradi fölényét az is jelezte, hogy a harmadot 31-4-es lövési aránnyal fejezték be. A középső húsz perc hazai góllal indult, Joshua McFadden távoli löketébe Somogyi Balázs piszkált bele, 4-0. A 36. percben, előnyből szerencsés góllal szépített a DAB, Dmitrij Dudkin felpördülő korongja lepte meg Arany Gergelyt, 4-1.

A záró harmad elején kissé felpörgették a csapatok a játékot, és ekkor sajnálhatta az újvárosi legénység, hogy az első két játékrészben behúzott fékkel hokizott. Bár az 57. percben egy végletekig kijátszott akció végén a nagy elánnal játszó Fowlie közelről talált be, lezárva a meccset, 5-1.