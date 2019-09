Érvényesítették a papírformát

Nem jelentett problémát a legjobb 64 közé jutás a Puskás Akadémia FC csapata számára a labdarúgó Magyar Kupa főtábláján. Gyurcsó Ádám vezérletével simán legyőzték Tolna megyei I. osztályú ellenfelüket.

Bonyhád Völgység LC– Puskás Akadémia FC 0-5 (0-3)

Vezette: Somogyi Sára

Bonyhád: Szabó Sz. (Siklósi, 75.) – Szász D., Völgyi P., Szloma, Máté R. (Móricz, 78.), Hambuch (Kaufmann, 46.) – Wirth, Pap R., Ágics, Preininger – Csigi. Edző: Köllő Roland

PAFC: Tóth B. – Szolnoki (Huszti A., 46.), Hegedűs J., Spandler, László N. – Van Nieff – Kiss T., Vlasko, Fülöp L. (Radics, 57.) – Golgol, Gyurcsó (Tamás N., 46.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt Gól: Gyurcsó (1., 37. – 11-esből, 41.), Tamás N. (87.), Golgol (90.)

A PAFC első ellenfele hat éve a Tolna megyei első osztályban vitézkedik, tavaly 106 gólt szereztek, és 71 ponttal megnyerték a pontvadászatot, viszont nem vállalták az NB III-ban való indulást.

Az 1. percben Kiss Tamás a jobb szélről pontosan adott középre, a hosszú oldalon Gyurcsó Ádám érkezett, és precíz lövéssel vette be Szabó Szilárd kapuját, 0-1. Majd a 37. percben ismét a nemrég a Hajduk Splittől hazatért támadó volt eredményes, egy ellene, a 16oson elkövetett szabálytalanság után büntetőből talált be, 0-2. A 40. percben folytatódott a Gyurcsó-show, most ismét Kiss Tamással játszott össze, és lőtt a hálóba, 0-3.

A 63. percben a Gyurcsót váltó Tamás Nándor kapott remek labdát Mebrahtu Golgol Tedrostól, egyedül vihette a labdát Szabó Szilárdra, ám a bonyhádi hálóőr nem kis bravúr árán hárítani tudott. A 87. percben Tamás Nándor egy szép labdaszerzés után a balösszekötő helyéről mesterien ívelt a kapuba, 0-4. Még zárásként, a 90. percben Mebrahtu is feliratkozott a góllövők közé egy közeli lövéssel, 0-5.