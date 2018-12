Értékes Vidi-szereplés

A sport sikereken kívül gazdasági előnye is származik a Mol Vidinek a tisztes Európa-liga helytállásból.

Több mint három milliárd forintnak megfelelő eurót ér az UEFA szabályozása alapján a Vidi teljesítménye, akik előbb a Bajnokok Ligája selejtezőinek rájátszásáig jutott, majd onnan egészen az Európa-liga főtáblájáig. A két győzelemmel, egy döntetlennel, és ezzel együtt hét ponttal záró fehérvári labdarúgócsapat ezen kívül olyan kiegészítő bevételekkel is gazdagodott, mint a jegybevétel és a közvetítési díjak, amikkel kiegészülve szintén a téli, illetve jövő nyári igazolásokra készülhet a csapat.

A sikeresnek mondható szereplés a Vidi koefficiens pontszámán is nagyot dob, ami a folytatás szempontjából kiemelkedően fontos. Ezt a pontot az elmúlt évek eredményei határozzák meg, és arról is dönthet, hogy jobb, vagy rosszabb csapat ellen játszik egy adott klub. Idén kilenc pontot gyűjtöttek a piros-kékek, ami nemcsak, hogy magyar rekordnak számít, de a többi hazai együttes idei eredményeihez képest is messze a legmagasabb.

