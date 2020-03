Értékelhetetlen volt az idény

Az Alba Fehérvár légiósainak zöme hazatért, a férfi kosárlabdázók egyéni edzésterv alapján készülnek.

Az Alba Fehérvár kosarasai remekül kezdték az idényt, két győzelemmel, a közvetlen riválisnak számító Szolnokot verték idegenben, majd hazai pályán a paksiakat. A folytatásban nem sikerült stabilizálni a jó formát, győzelmet vereség követett. Két hete, az Egis Körmend elleni hazai, hangulattalan – másmilyen nem is lehetett nézők nélkül – vesztes bajnoki jelentette a végállomást, a kék-fehérek a tabella 6. helyén zárták a küzdelmeket.

A következő, debreceni meccsre már nem utaztak el Csorvásiék, majd a szövetség vezetői a klubokkal egyetértésben befejezettnek tekintették a szezont, bajnokot nem hirdetnek, kieső sincs. Az Albának akadtak jobb és rosszabb mérkőzései, az alapszakaszból hátralevő meccsek elegendő lehetőséget biztosítottak volna a célok eléréséhez, előbb a felsőházba, a rájátszásban pedig a négy közé jutáshoz.

Játékosok közül Carlton Guyton és Markis McDuffie múlt héten hazatért a tengerentúlra, a közösségi médián keresztül azonnal jelezték, megérkeztek otthonukba, jól vannak. Az edzők közül múlt pénteken útra kelt Izraelbe Arie Shivek vezetőedző is, miként egyik segítője, Ariza Medina is hazautazott Katalóniába. Honfitársa, Alejandro Zubillaga másodedző maradt Fehérváron.

– Jól éreztem magam a csapatnál, Jesus Ramirez hívására jöttem, később Arie Shivekkel is megtaláltam a közös hangot. Idős szüleim Katalóniában élnek, a helyzet ott sem jobb, sőt, a vírus tekintetében rosszabb, mint Magyarországon. Úgy gondolom, egyelőre szerencsésebb, ha nem ülök repülőre, itt maradok, amíg a járvány csillapodik. Persze azt senki nem tudja, mikor normalizálódik a helyzet, a tavasszal vagy a nyár elején.

Slaven Cupkovic hazatért Szerbiába, ám Marko Ljubicic családjával Fejérben tartózkodik. A magyar állampolgársággal is rendelkező hátvéd, Darrin Govens is Magyarországon tölti napjait.

– A következő szezonra érvényes megállapodással két játékos, Markovic Luka és Csorvási Milán rendelkezik, velük tavaly nyáron kétéves megállapodást kötöttünk. Továbbá saját nevelésű fiataljainknak is több évre szól a szerződésük. A többiekkel beszélni fogunk a folytatásról, de a jövő évi keret kialakítása a jelen helyzetben még nem téma. Mint ahogy az edzőkérdés is később lesz az, Arie Shivek négy meccsen dirigálta a csapatot, egy győzelem mellett háromszor vereséget szenvedtünk. Jó szakember, ért a kosárlabdához, remek edzéseket tartott, de ebből a néhány derbiből nem érdemes komoly következtetéseket levonni. A bajnokság hirtelen ért véget, a Körmend elleni hangulattalan mérkőzés már előrevetítette, hogy rövidesen megáll a szezon, ami pár nappal később be is következett. Az egészség az elsődleges, ráadásul a zárt kapus tétmeccseknek semmi értelme. Nehéz értékelni a szezont, tulajdonképpen nem is lehet, hiszen nem volt szezon. A szövetség döntésével maximálisan egyetértettünk, a legjobb, legátgondoltabb megoldás született, ugyanis érzékeljük, mi történik a nagyvilágban – közölte Simon Balázs, az Alba ügyvezetője.