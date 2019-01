Erős volt idén a középmezőny

Szokásos szezonvégi értékelését ezúttal is elkészítette rovatunk, megkérdeztük a megyei I. osztályú labdarúgó- csapatok vezetőit, trénereit, hogyan vélekednek a mögöttük hagyott három hónapról.

Arra voltunk kíváncsiak többek között, hogy a szakvezetők milyennek ítélték az őszi szezon színvonalát, a csapatuk teljesítményét, valamint a felkészülésről is ejtettek néhány szót.

6. Gárdony-Agárd Gyógyfürdő – Balogh Zsolt vezetőedző:

– Sokkal kiegyensúlyozottabb volt az őszi idény, mint az előző évi bajnokság. Most talán a Bicske egy kicsit jobban kitűnik a csapatok közül, de bármelyik együttes képes legyőzni bárkit. Minden mecscsen meg kell küzdeni a győzelemért. A nyáron kicserélődött a társaság, jó képességű labdarúgókat igazoltunk, de idő kellett ahhoz, hogy összeérjenek. Voltak jó meccseink, de akadt egy hármas sorozat, amelyből rosszul jöttünk ki, igaz, utána újra megtaláltuk a helyes utat, és a végén már sajnáltuk, hogy véget ért a szezon.

Az Ercsi elleni 6-1-es győzelem megmutatta a csapat erejét, szinte az összes vereséget szeretném elfelejteni. Az élcsapatok ellen idegenben el lehet veszteni egy rangadót, de a lajoskomáromi és az Ikarus elleni fiaskó volt fájó. December 15-ig edzettünk, heti kétszer, január 15-én indul a felkészülés, több edzőmérkőzés vár a csapatra, de elmegyünk több teremtornára is, és a nálunk megrendezésre kerülő Műfüves Tornán is természetesen részt fogunk venni. Próbáljuk megerősíteni a keretet, érkezők lesznek, de most úgy tűnik, hogy távozónk nem lesz.

7. Sárosd Kronos Sport – Dvéri Zsolt vezetőedző:

– Az idei bajnokságban több, nyolctíz jó csapat van, amelyek bárkinek meglepetést tudnak okozni, talán a Bicske emelkedik ki a mezőnyből. Felemás őszt produkáltunk, abban viszont előreléptünk, hogy tudtunk egy-két rangadót nyerni. Látszik azonban, hogy még nem vagyunk „készen”, de amit kitűztünk célként, hogy ütőképes csapatot építsünk, és fiatalokkal lépjünk pályára, ezt a vállalást teljesítettük, de van még tartalék a társaságban. Három nagyon jó meccset játszottunk, a Főnix FC, az Ikarus, és a Mór ellen, ami viszont elkeserített, az a Tordas, valamint az Ercsi ellen nyújtott teljesítmény volt. Január közepe táján kezdjük az edzéseket teremben, hétvégeken pedig mérkőzéseket játszunk, és elindulunk a Műfüves Bajnokságban. Változás egészen biztos, hogy lesz a keretben, mert vannak a fiataljaink iránt érdeklődők. Pótolni kell őket, úgyhogy szintén fiatalokat nézek helyettük, meg kell erősíteni az állományt, mert voltak olyan mérkőzések, amikor csak tizenketten tudtunk kiállni a sérülések miatt.

