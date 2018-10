Erős emberek a Bregyóban

Az erős emberek országos bajnokságán öt versenyszámban mérték össze tudásukat a résztvevők.

Az esemény főszervezője, a fehérvári Molnár Attila versenyzőként is rajthoz állt, és végül a 7. helyen végzett. Az M35-ös korosztályban Kiss Tibor, míg a negyven éven felüliek között Hrozik Gábor diadalmaskodott.

Kiss Tiborék egyik edzésén portálunk is jelen volt, ahol is a skót felföldi játékok rejtelmeibe vezettek be minket a fiúk –>>.

