Erődemonstrációt tartottak

A Labdarúgó Magyar Kupa 7. fordulójában komédiába fordult a Puskás Akadémia FC maglódi vendégeskedése.

Az esős idő ellenére derűlátó hangulatban gyülekeztek a maglódi szurkolók a Kertész Károly Stadion lelátóján, nem egy elcsípett beszélgetésből azt lehetett kihallani, hogy nem lesz egyszerű, de tovább lehet jutni a felcsútiak ellen. Az egy dolog, hogy ők tévedtek, de hogy még a legpesszimistább maglódi szurkoló sem tippelhetett olyan mértékű zakóra, mint amilyen végül bekövetkezett, az egészen biztos.

Tapogatózó játék után a 13. percben született az első vendég gól, Kiss Tamás lepattanó lövése Yoell Van Nieff durrantotta rá 16 méterről, a megpattanó löket pedig becsapta a hazaiak hálóőrét, 0-1. Ami a 15. percben tizenegyesből nem sikerült, az a 39. percben összejött: az egész mérkőzésen parádézó Kiss T. Gyurcsó Ádám elé centerezett, aki tovább növelte a különbséget, 0-2. A játékrész utolsó öt percére is maradt, nem is egy, hanem két PAFC-gól, előbb Thomas Meissner, majd a 45. percen már átlépve Radics Márton volt eredményes, 0-4.

Nagyot tévedtek azok, akik azt hitték, hogy a magabiztos félidei előny tudatában alacsonyabb sebességi fokozatba kapcsol majd a Puskás Akadémia, akik a második játékrészben vízilabda-mérkőzéssé alakították a találkozót. Rögtön a folytatás első percében a csereként éppen beálló Tamás Nándor adott be a jobb szélről, az érkező Gyurcsó pedig a kapuba lőtt, 0-5. A jobb szélen ficánkoló Kiss nem tudott és nem is akart leállni, a 50. percben Fülöp Lóránd elé tálalt, aki első gólját szerzete a felcsútiak felnőtt csapatában, 0-6. Ezt követően Az 57. percben maglódi helyzetecskét is fel lehetett jegyezni, a csapata legjobbjának számító Borsos Gábor húzta meg a jobb szélen, veszélyes centerezését pedig Tóth Balázsnak kellett kiütnie. Mint később kiderült, mindez vihar előtti csend volt csupán, a 65. percben kiszakadt a gólzsák: a Henty helyére szünetben érkező Tamás Nándor kettő és Kiss Tamás egy góljával a 69. percben már 0-9-et mutatott az eredményjelző. Gyurcsó a 75. percben eleresztett tétova lövése is beakadt, a 10. gól után pedig lassan, de biztosan elkezdtek szállingózni a nézők a stadionból. Ők azonban így további öt találatról maradtak le: a mesterhármasig jutó Tamás Nándor és Kiss Tamás, valamint a mesternégyest jegyző Gyurcsó Ádám is betalált még az utolsó negyed órában, kialakítva a 0-15-ös végeredményt. Alighanem sokáig beszédtéma lesz Maglódon ez a mérkőzés, a PAFC pedig önbizalomtól telve készülhet a Honvéd elleni hazai bajnokira.

JEGYZŐKÖNYV

Maglódi TC–Puskás Akadémia FC 0–15 (0-4)

Kertész Károly Stadion, 450 néző. V.: Gaál Ákos (Bertalan, Urbán)

Maglód: Bene – Molnár O., Lakatos, Panagiotis, Vincze – Borsos, Németh

R., Garics, Kalina (Kőbányai, 46.) – Rajz (Horávth R., 70.), Poncok

(Számpor, 60.) Vezetőedző: Goran Kopunovic

Puskás Akadémia: Tóth B. – Szolnoki (Huszti A., 46.), Meissner,

Spandler, Nagy Zs. – Van Nieff (Skribek, 55.) – Kiss T., Radics, Fülöp L.,

Gyurcsó – Henty (Tamás N., 46.) Vezetőedző: Hornyák Zsolt