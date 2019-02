Szemet gyönyörködtető játékkal nyertek a fehérváriak a címvédő ellen

A Bolzano legyőzése után már csak egy mérkőzést kell sikerrel venni Hannu Järvenpää alakulatának az osztrák központú jégkorongbajnokság alapszakaszában ahhoz, hogy automatikusan a rájátszásba jusson.

Az EBEL két legjobb formában lévő csapata találkozott pénteken este az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban: a tabellán ötödik címvédő Bolzano öt győztesen megvívott meccsel a háta mögött érkezett a megyeszékhelyre, míg ugyanebben a periódusban a ligahatodik – és ezzel továbbra is playoff-pozícióban tanyázó – Fehérvár 12 pontot gyűjtött. Hosszú idő után tudott szinte komplett garnitúrával felállni a Volán, az NHL-t is megjárt kanadai Ty Wishart előrelépett a második sorba, míg a negyedik egységben a friss válogatott Kiss Patrik neve tűnt fel.

Nagy iramban kezdődött az összecsapás, az Ördögök nem bízták a véletlenre, rögtön nekiugrottak a Rókáknak, bár harminc másodperc elteltével azért Daniel Catenacci ráijesztett a Fejér megyeiekre. Sofron Istvánék legnagyobb riválisa, a koronázóvárosiak nyakában lihegő Linz már idejekorán megszerezte a vezetést az atomjaira hullott Medvescak ellen, nyomást helyezve ezzel a kék-fehérekre. Zack Phillips eközben remekül hozta helyzetbe a dél-tiroli kapu előtt ólálkodó Sárpátki Tamást, de a válogatott támadó legnagyobb igyekezete ellenére sem tudta átgyömöszölni a pakkot Leland Irvingen. Korán emberelőnybe került a hazai együttes, számottevő ziccert azonban nem sikerült kidolgozni Erdély Csanádéknak öt a négy ellen. Ami nem ment fórban, az egyenlő létszámban már összejött: a 10. percben a házigazdák fazonszabásza, Hári János középről bombázott a rövid felsőbe, 1-0. A gólnak köszönhetően felpörögtek az események, igaz, a Mac Carruth eladott korongjából fakadó izgalmakat annyira nem hiányolták a székesfehérvári drukkerek. A Bozen is egyre többet jött ki a sündisznóállásból, de így is mindössze három kapura lövést regisztrált a HCB az első harmadban. Feszült hangulatban ért véget az első húsz perc, nemcsak a jégen akasztották össze a bajszukat a játékosok, Kai Suikkanen legényei a szurkolókkal is heves eszmecserét folytattak.

Rendkívül izgalmas, magas színvonalú hokit hozott a középső játékrész, amelyben Erdély kiállítása miatt védekezésre kényszerült a FAV19 a periódus elején. Carruth tért ölelő passzából Andrew Sarauer emberhátrányban akár növelhette is volna az előnyt. Kevesek szimpátiáját vívták ki a dél-tiroliak: előbb Erdélyt kenték fel hátulról majdnem a kapuvasra, majd Koskiranta fejére mért egy jókora ütést az egyik a bolzanói – egyik sem volt szép jelent. Daniel Glira kétperces büntetését „kierőszakolta” a publikum, majd – mivel Matthew Mackenzie is kiszállt – öt másodpercig öt a háromban mehettek Reisz Áronék. Hárit rendkívül sportszerűtlenül tüntették el, de a játékszer így is eljutott Harri Tikkanenhez, aki messziről védhetetlenül lőtt a kapu közepébe a 32. percben, 2-0. Hári tarthatatlan volt, két minutummal a második felvonás végét jelző dudaszó előtt egy végletekig kijátszott ziccerből kipókhálózta a bal felsőt, 3-0.

A szezon egyik legsimább harmadában ott folytatták az Ördögök, ahol az előző etapot abbahagyták: futószalagon alakították ki a lehetőségeket, amelyből a 46. percben a lesipuskás Arttu Luttinen egyet gólra is váltott, 4-0. Nem rángatták az istrángot a látogatók, akik valamelyest összekapták magukat azért, hogy kozmetikázni tudjanak az eredményen. Sofron kihagyott büntetője is belefért, de Daniel Frank csak elrontotta Carruth shutoutját, majd Luttinen az üres kapuba talált be, 5-1. Vasárnap 17.30-kor a Salzburg ellen zárja az alapszakaszt a Volán hazai jégen.