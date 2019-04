Erődemonstrációt tartott Ausztriában az Enthroners

A negyed­osztályú osztrák amerikaifutball-bajnokság negyedik fordulójában is megőrizte veretlenségét a Fehérvár Enthroners.

Némi túlzással élve az Enthroners soros mérkőzésének legmegerőltetőbb része a körülbelül 500 kilométeres utazás volt, ennyit kellett buszozni oda-vissza a nyeretlenül álló Weinviertel Spartans otthonába. Az első félidő 24 perce során azonnal letette névjegyét a Fehérvár, egymás után pakolták a pontokat az eredményjelzőre. Nagy Gábor személyében egy újonc irányító adta a passzokat, míg az első hét pontot Szakácsi Ákos szerezte, miután Marx Mátyás csípte el az ellenfél egy passzát, 0-7. A bombaformában játszó futójátékos további két alkalommal is meglátogatta a tehetetlen ellenfél célterületét, miközben Tóth Levente és Novakov Dávid is helyet követelt magának a pontszerzők között, 0-35.

Nem tudtak komoly ellenállást kifejteni a „spártaiak”, így a második félidőre is csak vendég pontszerzés jutott, Szakácsi Ákos állította be a végeredményt, 0-42. A találkozó végén az egyértelmű fölény nyomán folyamatosan pörgött az óra, ezzel is mutatva, hogy csak egy csapatnak „osztottak lapot” a mérkőzésen.

Az Enthroners legközelebb május 11-én hazai közönség előtt lép pályára a Budapest Wolves ellen.