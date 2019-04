Éremmel zárták a viadalt

A fehérvári U18-as divízió I/B jégkorong-világbajnokság záró játéknapján a kiesés és a bronzérem is lehetséges forgatókönyv volt a magyar válogatott számára – végül utóbbit sikerült elérni.

Japán–Magyarország 3-5 (1-0, 1-3, 1-2)

Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 1250 néző. V.: Christensen, Peretyatko, Stepankevicius

Japán: Gólszerzők: Sato, Miyata, Maruyama

Magyarország: Horváth D. – Dobmayer (1), Horváth M. 1 (2), Ambrus, Rétfalvi 1, Varga B. 1 (1) – Gáspár, Mayer, Sárdi, Keresztes (1), Schlekmann 1 (1) – Csollák, Hadobás, Mesterházy, Béres, Komáromy – Rózsahegyi, Lövei, Szűcs Ádám 1. Szövetségi kapitány: Svasznek Bence.

Szombaton este a már biztos feljutó Japán volt a magyar csapat ellenfele, akik számára egyszerű volt a képlet: nagyarányú vereség esetén jövőre egy osztállyal lejjebb folytathatják, míg egy sikerrel Japán és Ausztria mögött a harmadik helyet is elcsíphetik. Az első találatot így is Japán szerezte, Naoki Sato lőtt be egy kipattanót, 1-0.

A második harmadban rálépett a gázpedálra a magyar válogatott, két fehérvári játékos, Horváth Milán és Rétfalvi Kristóf megfordította az eredményt, 1-2. Daisuke Myata egyenlítése után fél perccel a játékrész vége előtt Schlekmann Márk állította vissza az egygólos magyar előnyt, 2-3.

A záró felvonásban Maruyama egyenlítő gólja után Szűcs Ádám találatával nyugodhattak meg a hazai kedélyek, 3-4. A legvégén kapusát lehozva támadtak a minden dicséretet megérdemlő, gyors és technikás japánok, a magyar csapat pedig kihasználta a lehetőséget, és egy üres kapu góllal Varga beállította a hazai bronzérmet jelentő 5-3-as végeredményt.