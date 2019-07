Éremhalmozó a Fehérvár Enthroners amerikaifutball-csapata

Könnyedén lépett túl a Pinzgau Celtics együttesén a Fehérvár Enthroners amerikaifutball-csapata, amely így bejutott az AFL Division 3 szombati fináléjába.

Fehérvár Enthroners–Pinzgau Celtics 37-6

A legalacsonyabb osztrák liga, a Division 4 megnyerése után már érezhető volt, hogy a Fehérvár Enthroners más szintet képvisel a többiekhez képest, éppen ezért volt furcsa, hogy a szövetség nem tett eleget a Koronázók kérésének, így a harmadosztály helyett inkább a negyedik vonalban versenyeztette idén a Fejér megyeieket. Az edzőmeccs típusú találkozók sorát szombaton egy újabb, a Pinzgau Celtics elleni elődöntő követte. Jim Ward társasága ünnepi hangulatban várhatta soros ellenfelét, miután napra pontosan egy héttel az összecsapás előtt 4300 néző szeme láttára szerezte meg fennállása első HFL-aranyát. Mivel az Új Hidegkúti Nándor Stadionban megrendezett Hungarian Bowlt egy ukrán rivális, a Kijev Capitals ellen vívta, s nyerte a székesfehérvári brigád, rögtön két serleget is bezsebelt: egyet azért, mert a legjobb magyar csapat, ergo magyar bajnok lett, míg a másikat azért, mert a HFL-ben az élen végzett. A két trófeát a szurkolók is megcsodálhatták élőben, mindkét kupa a pálya szélén található kis asztalról „figyelhette” a derbit.

A szakavatott szemek rögtön kiszúrhatták a vendégek foghíjas keretét, de ez egyáltalán nem zavarta azokat a fiatal, junior korú játékosokat, akik a hazaiaknál készültek bevetésre. Az időjárás-előrejelzés és a közeli fesztivál sajnos megtette hatását, a megszokottnál jóval kevesebben voltak most a First Field lelátóin.

Zách György többszöri nekifutásra sem tudta elvégezni a kezdőrúgást a szél miatt, így Petkovics-Márjánovics Dragannak kézzel kellett „besegítenie”. A folytatás is eléggé döcögősnek bizonyult, ráadásul egy személyi hiba miatt rögtön az Enthroners térfelén találta magát a pinzgaui gárda. Az osztrákok irányítója azonban szerencsére vagy rossz napot fogott ki, vagy csak aznap ismerkedett meg ezzel a játékkal, mert olyan technikával hajigálta előre a labdát, mintha nem is a pontosság, hanem a távolság lenne a dobásoknál a fő szempont. Tóth Levente sok futással végül csak szét­zilálta az ellen védelmét, Zách pedig bevarrta az extrát, így 7-0-ra meglógott a Fehérvár. Mire felocsúdtak volna a szerény képességű Celtics-játékosok, Novakov Dávid úgy átment rajtuk, mint kés a vajon. Záchot nem zavarta a szél, 14-0-ra módosult az eredmény.

Eközben hiába cseréltek irányítót a látogatók, továbbra is elég nagy volt a szórás a passzokat illetően. Novakov újfent kevés ellenállásba ütközött, így a második negyedben már 20-0-t mutatott a tábla. Zách előbb mellé küldte az extrát, de később mezőnyből, széllel szemben már nem hibázott, 23-0-ra alakítva az állást.

A szünetben az eső is megérkezett, így a második félidőre inkább futójátékot prognosztizáltak a szakértők. Tóth Levente erre nem is cáfolt rá, Záchnak köszönhetően pedig 30-0 virított az eredményjelzőn. Szakácsi Ákosék megkímélték a piros mezeseket a magabiztos vezetés tudatában, nem lépett életbe a futóóra, ami annak is tudható be, hogy Zilai Jánost targetingért (olyan szerelési kísérlet, amely során szándékos sérülést akarnak okozni) kiállították. Ez azért is érintheti Ward mestert érzékenyen, mert így Zilait akár a szombati döntőtől is eltilthatják. Miközben a tombolákat húzták, a Pinzgau majdnem összehozott egy touchdownt. Ami késik, nem múlik alapon meg is született a szépítés, az extra viszont a kapufán csattant, 30-6. Novakov továbbra is Tuiasoa módjára száguldozott, és megszerezte harmadik TD-jét. Az utolsó szó Záché lett, így 37-6 arányban nyert, s döntőbe jutott az Enthroners.

Az ellenfél az az Upper Styrian Rhinos lesz, amellyel idén már kétszer is megmérkőztek a Koronázók: a Takarodó úton 33-3-ra, míg idegenben 42-7-re győztek Gombos Bencéék, így túl sok izgalomra szombaton sem számíthatunk.