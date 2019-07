Eredményesen szerepeltek a Hullám 91 ÚVE növendékei vasárnapi versenyükön

Izgalmas futamokat és kiélezett küzdelmet hozott a Hullám 91 Úszó és Vízilabda Egyesület szezonzáró versenye.

Közel kétszáz, egészen pontosan 195 úszó adta le jelentkezését a vasárnapi megmérettetésre, amely során csordultig megtelt a Csitáry G. Emil uszoda lelátója. Az edzők mellett családtagok, barátok is elkísérték az ifjú – és kevésbé ifjú sportolókat, aminek köszönhetően nagyszerű hangulatban telt a reggel 9-től délután 4-ig tartó verseny. Az ország minden pontjáról érkeztek úszók, a legtöbb indulót pedig a budapesti illetőségű Bohóchal Egyesület delegálta – szám szerint 37-et –, míg a második helyet a legendás úszó nevét viselő Darnyi Tamás SC csípte el, 35 indulóval.

– A lebonyolítással összességében elégedett vagyok, annyi szépséghibával, hogy a nagy eredményjelző sajnos nem működött, így különböző más eszközökkel kellett megoldanunk a közönség szórakoztatása szempontjából rendkívül fontos tájékoztatás kérdését – nyilatkozta a versenyt szervező Hullám 91 ÚVE vezetőedzője, Sárdi Ákos – Szezonzáró verseny révén ennek az eseménynek az a célja, hogy azoknak az úszóknak, akiknek bajnoksági megkötések, vagy egyéb okból kifolyólag a tényleges verseny-

idényük korán, nyár elején lezárul, véget ér, edzéslehetőséget tudjunk biztosítani, motiválni tudjuk őket ebben az időszakban is. Évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend a versenyünk, ezúttal pedig már egy igen tisztességes rajtlista állt össze. Ami a saját versenyzőinket illeti, voltak nagyon szép eredményeink, hiszen az aranyérmek mellett egyéni csúcsok is születtek. Ennek is köszönhetően teljesen nyugodtan mehetünk el az augusztusi pihenőre – amely során fakultatív módon biztosítunk majd sportolóink számára edzéslehetőséget –, hogy aztán szeptemberben újult erővel vessük bele magunkat a munkába.

Ami azokat a fehérvári eredményeket illeti, valóban nem lehet szégyellnivalója a „hullámos” úszóknak. A 13 indulóval összesen 54 számra nevező fehérváriak összesen négy arannyal, öt ezüsttel, és három bronzzal gazdagítottak az uszoda vitrinjeit. Rumpler Bence két számban is az első helyet szerzete meg: a 2002 és előbb születettek között 200 méter pillangón és 200 méter gyorson is győzött. Ugyanebben a korosztályban 400 gyorson lett első helyezett. Knapp Róza a 2003 és 2006 között született fiatalok között 200 gyorson léphetett a dobog legfelső fokára.

Ezüstéremmel a már említettek közül mindenki – Rumpler 200 vegyes, Knapp 400 gyors, Budai 100 gyors – gazdagodott, rajtuk kívül pedig Leposa Anna (100 méter mell), Izinger Bence (400 gyors).

Bronzérmet szerzett Izinger (200 hát, 100 pillangó) és Budai Panna (200 vegyes). Külön öröm az edzők számára, hogy nem csupán érmekben mutatkozott meg a fejlődés, hanem egyéni csúcsok is rendre megdőltek: Rumpler Bence 50 méter pillangón és 200 vegyesen, Leposa Anna 50 méter pillangón, valamint 50 gyorson, Budai Panna 200 vegyesen, Izinger Bence pedig 50 méter vegyesen adta át a múltnak legutóbbi legjobb idejét.

Most, hogy két hétig a világ legjobbjait követhették figyelemmel az ifjú úszópalánták, egészen biztosan az is ott motoszkált a fejükben: milyen lenne, ha egyszer értük szurkolna és kiáltana egy emberként az ország? Az, hogy ezt elérjék csak rajtuk és a szorgalmukon múlik, aztán ki tudja – meglehet, hogy egy majdani olimpiai bajnok is vízbe ugrott vasárnap.