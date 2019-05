Ercsibe vándorolt a kupa

A Dunaújváros Stadion adott otthont a 2018/19-es Fejér Megyei Labdarúgó Kupa négyes döntőjének. A bronzmeccsen az Ikarus-Maroshegy érvényesítette a papírformát a Vajta ellen, és 2017 után másodszor végzett a 3. helyen, míg a fináléban kiegyenlített csata után, büntetőkkel az Ercsi Kinizsi csapata hódította el a kupát.

Jó kezdeményezésnek bizonyult már az előző években is, hogy megadta a módját az MLSZ Fejér Megye Igazgatósága, és a Fejér Megyei Kupa fináléját, valamint bronzmeccsét olyan stadionokban rendezte, melyekben tényleg él­mény­számba ment a csapatoknak pályára lépni. Más kérdés, hogy az időjárás egyáltalán nem volt erre tekintettel, metsző szél és folyamatosan szemerkélő eső fogadta a feleket.

A harmadik helyért: Vajta–Ikarus-Maroshegy 0-4 (0-3)

Gól: Kovács L. (37., 49.), Victor (1.), Csrepka Márton (28.).

Az már a bronzmeccsen, a csapatok bemutatásakor látszott, hogy sokan kísérték el a megyei másodosztály jelenlegi listavezetőjét, a Vajta együttesét. Ellenfelük az Ikarus-Maroshegy gárdája pedig akárhogy is nézzük, most még a megyei I. osztályú bajnokság címvédője. Aztán mindössze negyvenöt másodperc telt el, s ezt bizonyították is, hiszen Joháczi Gábor hálójában táncolt a labda a nigériai Victor Michael fejese után, 0-1. Majd a 10. percben Kovács Leventét hagyták üresen, pontos labdát kapott balról, Joháczi a rokonok elé jött ki, Kovács labdáját pedig centikkel a gólvonal elől vágta ki egy védő. Az első vajtai kapura lövést a 22. percben jegyezhettük, amikor Horváth Ádám 21 méteres szabadrúgása lett Skultéti László könnyű zsákmánya. A 28. percben növelte előnyét az IKA, egy bal oldali szöglet után nem tudtak felszabadítani a védők, gyűrűjükből a felugró Csrepka Márton fejelt a hálóba, 0-2. A 37. percben egy eladott labda után Kovács Levente 25 méterről lövésre szánta el magát, a lapos löket Joháczi hathatós segítségével került a gólvonal mögé, 0-3. Továbbra is sebezhető volt a Vajta a bal szélről, a 49. percben Klémán Péter centerezett és Kovács L. az ötösről fejelt a kapuba, 0-4.

A döntő: Flavus Velence–Ercsi Kinizsi 1-1 (0-0) – büntetőkkel 3-4

Vezette: Magyar J.

Flavus Velence: Boldog – Telek, Sebők, Boda, Szalai P. (Gulyás) – Szigeti (Csikesz Z.), Mágocs (Bernáth), Kristóf, Klauz – Sowunmi A., Spánitz L. (Mónus). Vezetőedző: Csábi József.

Ercsi Kinizsi: Schön – Tolnai (Rebők), Hamar, Gróf (Pintér L.), Jerzsabek – Kondreska, Ivacs, Holentoner (Bognár B.), Szalánczi – Kovács P. (Tóth K.), Kővári L. Vezetőedző: Lieber Károly.

Gól: Sebők (74.), ill. Jerzsabek (57.).

Pontosan két évvel ezelőtt játszott a két csapat tétmeccset utoljára a megye egyben, akkor az Ercsi az ezer sebből vérző ellenfelét 6-1-re kiütötte. Azóta azonban a velencei alakulat megerősödött, a nyáron visszatér az I. osztályba, az Ercsi pedig a bronzéremért harcolhat a hétvégén a Sárosddal.

A 6. percben már nem először peregtek a dobok, és hangzott ütemesen a „Kinizsi, Kinizsi!” rigmus, amikor egy ötösre beemelt labdát fejelt tiszta helyzetben a kapura Jerzsabek Botond, ám azt a védők a gólvonal elől kivágták. Majd a 38. percben Sowunmi Attila léphetett ki egyedül egy előrevágott labdával, de Schön Dániel 20 méterre a kaputól tisztázni tudott. Az 57. percben vezetéshez jutott a többet támadó Ercsi, Jerzsabek Botond kapott labdát a 16-oson belül, befordult a kapu felé, és 13 méterről a bal sarokba lőtt, 0-1. A 74. percben egyenlített a tóparti alakulat, egy jobb oldali beadásra Sebők Attila érkezett hajszálpontosan és fejelt a hálóba, 1-1. A hajrában több lehetősége is volt az Ercsinek, ezek kimaradtak, így a tavalyi döntőhöz, a Főnix FC–Sárbogárd meccshez hasonlóan itt is a büntetők döntöttek. Mindenesetre ennek is megadták a módját a csapatok, mivel csak a hetedik körben született döntés, Kővári László találata után. Magas színvonalú, jó mérkőzést láthattak a kilátogatók, az Ercsi csapatkapitánya, Kondreska Roland pedig első alkalommal emelhette magasba a kupát.