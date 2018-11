Endrész Klaudia lett az év ifjúsági atlétája

Az ARAK kiváló távolugróját, Endrész Klaudiát választották az év ifjúsági atlétájának a Magyar Atlétikai Szövetség hagyományos évzáró gáláján. Az Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon ezüstérmet szerzett sportoló edzője, Házi Éva az Európai Szövetség edzői különdíját vehette át.

A Magyar Atlétikai Szövetség ahogy minden évben, most is hagyományos évzáró gálán díjazta 2018 legkiemelkedőbb teljesítményeit elért versenyzőket és edzőiket. A kiváló évet záró Alba Regia Atlétikai Klub több kiemelkedő eredménnyel is hozzájárult a magyar atlétika sikereihez. A fehérváriak több kategóriában, több versenyzővel is érintettek voltak az év legjobbjai között.

Országos csúcsot ért el több alkalommal is Mátó Sára 400 méteres gátfutásban, Takács Boglárka 100 méteres síkfutásban, valamint a fedett pályás ifjúsági 4×200 méteres váltó. Tagjai Menyhárt Zsófi a, Simon Viktória, Endrész Klaudia és Takács Boglárka voltak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A nemzetközi versenyeken érmet nyert versenyzőknél felelevenítésre és díjazásra került Takács Boglárka nyári szenzációs sprintje a győri Európa-bajnokságon, mellyel ezüstérmet nyert. Endrész Klaudia a Buenos Aires-i Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon szerepelt káprázatosan, amikor is 626 centimétert ugrott a viadal második fordulójában, s a verseny utolsó ugrásáig az élen állt, majd jött a belga Maita Beernaert, aki 631 centis repülésével előzött, s összesítésben 12,32 métert teljesített, mindössze egyetlen centivel előzte meg a magyar lányt. A Dunaújvárosban élő, de az ARAK színeiben versenyző Endrész Klaudia a dobogó második fokára állhatott fel. De nem csupán az olimpiai fesztiválon alkotott maradandót. Az év ifjúsági női atlétája címre rászolgált az Ifjúsági Európa-bajnokságon elért ötödik, a junior világbajnokságon ugrott hetedik helyével is. Edzője Házi Éva az Európai Atlétikai Szövetség edzői különdíját is megkapta.

Az év atlétája a nőknél a magyar atlétika első világbajnoka, a súlylökő Márton Anita lett. Férfi aknál Halász Bencét, Eb-bronzérmes kalapácsvetőt választották a legjobbnak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS