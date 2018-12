Endrész Klaudia a lépcsőkön is szeret ugrálni

Az Alba Regia Atlétikai Klub évek óta töretlenül fejlődik, 2018-ban már a legjobb hazai utánpótlás-nevelő műhelyek között szerepelt. Cser-Palkovics András polgármester kedélyes beszélgetésre invitálta a nem csupán hazai, de nemzetközi atlétikai versenyeken is eredményesen szereplő versenyzőket s edzőiket.

Az ARAK Utánpótlás Akadémia atlétái számos országos csúcsot, korosztályos vagy éppen felnőtt bajnoki címet szállítottak idén. Ugyanakkor egyre több versenyzőt ad a klub a válogatottaknak, akik a nemzetközi megmérettetéseken is bizonyítottak. Székesfehérvár polgármestere a sprinter Takács Boglárkát és Szabó Dánielt, a többpróbázó és gátfutó Mátó Sárát, a távolugró Endrész Klaudiát, a többpróbázó Tímár Gergelyt, a kalapácsvető Brandl Lillát és Pásztor Bencét, valamint edzőiket, Lévai Dórát, Varga Tamást, Tölgyesi Elődöt, az európai szövetség által is elismert Házi Évát s az egyesület elnökét, Hirt Károlyt látta vendégül a Városházán.

A kötetlen beszélgetésen már a 2020-as tokiói olimpia is szóba került. Hirt Károly szerint az ARAK szervezettsége, sportolói fejlődése bizakodásra adhat okot: akár több versenyző is kvalifikálhatja magát a nyári játékokra.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az erre esélyesek között lehet Endrész Klaudia is, aki csupán egyetlen centivel maradt le az arany­éremről a Buenos Aires-i Ifjúsági Olimpiai Fesztivál távolugró számában.

– Nagyon elégedett vagyok, örülök, hogy az ifjúsági olimpián kijött a lépés, és tulajdonképpen megkoronáztam az egész éves teljesítményemet. Mindent megtettem azért, hogy jól szerepeljek – tekintett vissza az évre a 16 éves atléta.

– Nagyon hosszú volt az alapozásom, már tavaly októberben elkezdtük. Koncentráltan dolgoztam a fő versenyekre. A nemzetközi viadalokra külön készültünk Házi Évával, az edzőmmel minden kis problémát ki tudtunk javítani.

Endrész fiatal kora ellenére kiválóan reagált az akár kudarcként is megélhető pillanatokra. Hogy néhány milliméteres belépéseken múlt egy-egy nagyobb ugrás, vagy hogy egy centivel lemaradva lett második az ifjúsági olimpián.

– Hamar túltettem magam azon az egy centin. Először nem örültem, hogy lemaradtam a dobogó legfelső fokáról, de boldog voltam, hogy dobogós lettem, mert korábban nem végeztem az első háromban ilyen nagy versenyen.

Endrész Klaudia immár negyedik hete a felkészülés dolgos hétköznapjait éli, hol lakhelyén, Dunaújvárosban, hol Fehérváron. Az edzéskörülmények nem összehasonlíthatók, mégis eredményes lehet az elvégzett munka.

– Jól haladunk, eddig kinti edzéseket végeztünk, de mivel már hűvös az idő, egyre több a benti tréningünk. Edzőtáborba is utazunk majd. Hétfőn és csütörtökön Székesfehérváron, a Regionális Atlétikai Központ csarnokában edzem, Dunaújvárosban az iskolámban pedig egy 5×5 méteres konditeremben tréningezem. De én általában nem kondizok, szökdeléses gyakorlatokat végzek. Ugyanakkor kiváló lépcsőnk van odahaza, amin rengeteg feladatot el tudok végezni. Szeretem az emelkedőkkel tarkított terepet is, kemény edzéseket tudunk végezni otthon is.

Ezek azonban nem igazán ugróspecifikus edzések…

– De a célt szolgálja. Meg kell erősödnöm, amire fel lehet építeni egy nagyon jó szezont. Van még hova fejlődnöm. 2019-ben szeretnék az itthoni versenyeken jól teljesíteni, egyéni csúcsokat ugrani, úgy, mint tettem ebben az évben is. Komoly célom, hogy kijussak a svédországi junior Európa-bajnokságra! – fogalmazott Endrész Klaudia.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS