Emelt fővel búcsúzhattak Londontól a Vidi FC játékosai, meglpehették volna a Chelsea-t

A magyar és az angol labdarúgás sporttörténeti összecsapásán a Mol Vidi FC tétmérkőzésen első magyar csapatként vendégeskedett a Chelsea FC otthonában.

A Mol Vidi FC és a Chelsea FC Európa-liga-mérkőzésének előestéjén már javában villóztak a Tottenham és a Barcelona, valamint a Napoli és a Liverpool BL-meccseinek pillanatai a londoni pubok tévéin, mikor az edzéssel végző fehérvári labdarúgók felszálltak saját, piros-kékre festett, s a klub címerével ellátott, az otthoni parkolóból az angol fővárosba érkező autóbuszra. Ekkor még a Stamford Bridge környéki kocsmákban sem volt beszédtéma a magyar bajnok csütörtöki vendégeskedése, a focit kedvelő, ízletes angol sört szürcsölő, vélhetően Chelsea-hívek a képernyőre tapadva ujjongtak minden gólnak, melyet a Barca vagy épp a Napoli rámolt be angol riválisának. Hiába, a klubhűség mindenek előtt, és minden áron… De nem csupán a hazai szurkolók nem foglalkoztak különösebben a magyarok ellen eddig hat tét nélküli összecsapást vívó Chelsea El-meccsével, meglepő módon a csütörtöki lapok sem zengtek ódákat a találkozó felvezetéseként. A The Times például ugyan egy rövid interjúban megszólaltatta Ross Barkley-t, a kékek angol válogatott játékosát, azonban a nemzetközi csatáról mindössze 7 sort írt a tekintélyes brit lap, itt is többnyire arról, hogy a sérüléséből felépülő Loftus-Cheek megvillanthatja tudását a Vidi ellen. Majd közölték a két csapat várható összeállítását, melyben kezdőként kapott helyet a fehérváriak Európa-liga-keretébe egyébként nem nevezett Elvir Hadzic is.

1200 magyar szurkoló váltott jegyet a mérkőzésre, azonban napközben a londoni nevezetességeknél csak elvétve lehetett magyar szót hallani, azt is inkább főként középiskolás turistacsoporttól. A Trafalgar Squere-ről indulva, Nelson admirális alól bandukolva a Westminster felé, Montgomery tábornagy, majd Winston Churchill szobrát megcsodálva aktuálisnak tűnt a kérdés: vajon a nagy hadvezérek országában milyen taktikával rukkol elő a fehérváriak tar stratégája, Marko Nikolics? Mivel veheti fel a harcot a Vidi a Premier League tabelláját hét forduló után veretlenül vezető alakulat szentélyében? Meddig lehet bírni a világsztárok armadával rohamozó Chelsea nyomását, s hogyan esetleg egy-egy kósza kontrával megugrani, s meglepni a klasszisok seregét? A fehérváriak vezetőedzője, s csapatkapitánya, a sok csatát megélt Juhász Roland is kijelentette a találkozó előtt, hogy nem turistaként érkeztek Londonba, be akarják bizonyítani, hogy nem véletelnül jutottak el az Európa-liga csoportkörébe.

Három órával a kezdés előtt megbolydult London Fulham városrésze. A Stamford Bridge 500 méteres körzetében megteltek a sörözők teraszai, az asztaloknál kékbe öltözött és pirosló mezben feszítő drukkerek is hangoltak békében, egymás mellett. Streetfood-kocsik parkoltak a környező utcák járdáira, az alkalmi kofák kipakolták asztalaikat, s árulták a zászlókat, valamint a Vidi elleni összecsapásra készült sálakat.

Az arcsérüléséből felépült, az agyrázkódásnak már búcsút intő kapus, Kovácsik Ádám, és az elsőszámú hálóőrt helyettesítő Tomas Tujvel lépett ki először az aréna pázsitjára a melegítés kezdetén, s a The Shed End lelátórészen helyet foglaló Vidi-drukkerek hangos tapsa, s üdvrivalgása köszöntötte őket, azonban mikor Eden Hazard és társai futottak ki, a hazai moraj mindent elnyomott. Azonban a belga világklasszis csak a cserepadon kapott helyet, éppúgy, mint Caballero, a francia N’Golo Kante, az angol válogatott Ross Barkley, vagy éppen Victor Moses. De a kezdőbe is kerültek sztárok: Cesk Fabregas, Morata, Gery Cahill, Mateo Kovacic, vagy Willian… A Vidiben Kovács István a padon kezdett, Georgi Milanov azonban kezdőként jutott szóhoz.

Tekintélyt parancsoló volt, mikor a kezdés előtt nyolc kékmezes állt a felezővonalnál, s a labda elrúgása pillanatában rögtön támadásba lendültek. Az első öt percben hazai lábskon táncolt a labda, volt, hogy Willian elegánsan, sarokkal tette tovább a lasztit. A fehérváriak a széleken próbált kijebb jönni a szorításból, s ez sikerült is Milanov harcolt ki egy szögletet, majd Juhász fejesét mentette sarokrúgásra Emerson. A következő szögletből azonban megindult a Chelsea, Vinícius mentett Willian elől. Emerson aztán a fehérvári kapu előtt is villant, két védőt is faképnél hagyott, de a kapu fölé durrantott. Alig telt el 10 perc, mikor Willian Pedro kiugratásával került helyzetbe, Vinícius ért bele a lövésébe még jókor. A 17. percben középen játszották a Vidi védelmét az angolok, Morata már csak Tujvellel állt szemben, de 10 méterről a bal kapufa mellé emelt 20 centivel. Csendes tanácstalanság lett úrrá a hazai szurkolókon, a magyar különítmény ki is használta az alkalmat, s „Itthon vagyunk, itthin vagyunk!” felkiáltással törte meg a közel 38 ezres brit hallgatást. Betömörült a Vidi középre, így Pedro átlövéssel próbálkozott, Tujvelnek a 23. percben kellett először védenie. Moratát előbb Juhász Roland szerelte a kapu előtt, majd Willian szabadrúgása után estében mellé lőtt a 25 éves spanyol támadó. Az első félóra után Scsepovics sarokkal átvett labdával kerülte meg Cahill-t, de megindulni nem tudott belóle, majd Juhász hatalmasat mentett Loftus-Cheek elől, aki Stopirát fúzte bőrbe 10 méterre a kaputól. Az egész Chelsea szélvészgyorsan játszott, de Loftus-Cheek-et különösen nehéz volt tartani. Vinícius a tizenhstoson belül mentett előle az utolsó pillanatban, s talán igszuk volt a hazaiaknak, mikor zúgolódtak az elmaradt tizenegyes miatt, de néhány perccel később Nikolov buktatásánál a fehérváriak bosszankodhattak, hogy nem lőhettek szabadrúgást 16 és fél méterről. A 43. percben meghűlt a vér a hűvös angolokban, mikor Nego egy parádés csellel küldte el Christiansent, de hatméteres lövésében már nem volt erő.

Az első negyvenöt percet kihúzta gól nélkül a Vidi, de a 15-3-as kapuralövési arány mindent elárul, nem a fehérváriak fociztak fölényben. Mégis, a szünet után rögtön Loic Nego találhatott volna be, váratlan lövését vetődve védte Kepa. Aztán az 54. percben szinte felrobbant az arána, hiszen levette fölsőjét Eden Hazard, s be is állt, vagyis Maurizio Sarri nem volt elégedett csapta hatékonyságával. Már eltelt több, mint 60 perc, s nem született gól, pedig nem járt tőle messze Georgi Nikolov. Huszti és Fiola játszottak össze a jobb szélen, Milanov kapta a labdát, aki egy csel után a kapu főlé bombázott. A Nikolics-legénység egyre többször merészkedett a hazaiak kapuja közelébe, így Sarri ismét változtatott, beküldte a középpályára azt a Ross Barkley-t, akinek értéke éppen kétszerese a Vidi teljes keretének. Kissé leült a játék, s mégis ekkor szerzett vezetést a Chelsea. Fabregas emelte előre a labdát, amit Willian megcsúsztatott a 70. percben, Morata pedig most párharcot nyert Juhásszal szemben, közelről belsőzött a kapu közepébe, 1-0. A magyar szurkolók a bekapott gól után is töretlenül buzdították a csapatot, olykor hangosabban is, mint az angolok. Kovács István már bevetésre várt a vonal mellett, mikor Hazard szabadrúgása nyomán Barkley az ötös sarkáról a felső lécre fejelt. Javított a labdabirtoklási arányon a fehérvári gárda, sőt. Miután kettőt cserélt Marko Nikolics – Pátkai és Hodzic szálltak be – Kovács István elképesztően nagy helyzetbe került a 83. percben. Szépen cselezett a tizenhatoson belül, majd 10 méterről jobb külsővel tekerte volna el a labdát a bal sarok felé, de Kepa hatalmas bravúrral, vetődve, nyúlva, kapaszkodva védett… A londoni kékek a vége előtt két minutummal eldönthették volna a derbit, de Morata keresztbe lőtte a labdát Tujvel kapuja előtt. Az utolsó percekben zúgott a Ria-ria-Hungária a Stamford Bridge-en, s az 1200 fehérvári szurkoló állva tapsolt a Chelsea-rohamokkal még a leges-legvégén is acélosan küzdő vitézeknek. Mert megérdemelték. És mert valódi harcosokként élték meg a csodát Európa egyik legjobb együttesének otthonában. A vereség ellenére emlékezetes perceket varázsoltak Londonba. Vezető képünk archív felvétel Chelsea FC–MOL Vidi FC 1-0 (0-0) London, Stamford Bridge, 39 925 néző. Vezette: Miroslav Zelinka (cseh) Chelsea: Arrizabalaga – Zappacosta, Cahill, A. Christensen, Emerson-Palmieri – Kovacic, Fabregas, Loftus-Cheek (Barkley, 67.) – Pedro R. (Hazard, 54.), Morata, Willian (Moses, 74.). Vezetőedző: Maurizio Sarri. Vidi FC: Tujvel – Fiola, Juhász, Vinícius, Stopira – A. Hadzic (Pátkai, 82.) – Nego, Huszti (Kovács I., 77.), Milanov (A. Hodzic, 82.), Nikolov – M. Scsepovics. Vezetőedző: Marko Nikolics. Gól: Morata (70.) Sárga lap: illetve Huszti (44.), Milanov (56.) Kiállítva: –