Élvezni szeretnék a futballt, de nem adják meg magukat a fehérváriak Londonban

Vitathatatlan: nem játszott még ilyen játékerőt képviselő labdarúgó­csapattal a Vidi FC, mint a Chelsea. Az Európa-liga L csoportjának második fordulójában a Stamford Bridge-en próbál szerencsét csütörtök este Marko Nikolics alakulata.

Persze, a legendás Videoton búcsúztatta a Manchester Unitedet az UEFA-kupában, majd a döntőben a Real Madrid ellen nyerni tudott egy meccset a Bernabeu Stadionban 1985-ben, de a futball az elmúlt 33 év alatt hatalmas változáson ment keresztül. Akkor még nem élvezett ekkora dominanciát a financiális háttér, a pénz, nem tátongott ekkora szakadék a csapatok között, mint manapság. A nyolcvanas években nem volt jellemző, hogy légiósok armadája, a különféle futballkultúrák legjobbjai alkotnak sztárcsapatot, melynek játékát élvezet látni, s szerencsésnek vallhatja magát az a sportbarát, aki közvetlen közelről csodálhatja a csillagokat hétről hétre. A magyar futballközegben felnőtt vagy a pályák mellett szemlélődő, olykor bosszankodó, de a szeretett klub mellett rendületlenül kitartó szurkolók úgy várták a Chelsea FC elleni fellépést, mint a kisgyerek a karácsonyi ajándékosztást.

A kékek Pool ellen szereplő csapatából többen is hiányozhatnak

Mert belegondolni is hátborzongató, hogy a Mol Vidi FC Transfermarkt.de szerinti 16,3 millió eurósra taksált kereténél 52-szer többet érő (852 millió euró) londoni kékek otthonában küzdhet a pontokért. A csatát, mely nagy valószínűség szerint nem a Vidi-rohamokról szól majd, mintegy 1200 magyar igyekezett a helyszínen, a Stamford Bridge-en megtekinteni. A székesfehérvári pénzváltók nem készültek fel az invázióra, a találkozó előtt két nappal már csak elvétve lehetett angol fonthoz jutni, többen kerekedtek fel, s indultak London felé, mint mondjuk egy héttel korábban Felcsút irányába, a Mezőkövesd elleni bajnokira… A fehérvári együttes nagyobb géppel repült Angliába, mint a korábbi összecsapásokra, így azok a játékosok is helyet kaptak a fedélzeten, akik nem tagjai az Európa-ligára nevezett keretnek. Két és fél órás szárnyalás után sok szerencsét kívánva búcsúzott az utasoktól a légikisasszony a Gatwick repülőtéren.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

„Ez a David Luiz volt!” – kiáltott fel a magyar újságíró-delegáció egyik tagja a Chelsea FC cobhami edzőközpontjának bejáratánál vá­rakozva, amikor két órával az edzés előtt Mercedesével elhajtott mellettük a londoniak brazil válogatott klasszisa. Az ilyenkor szokásos sajtótájékoztatón Maurizio Sarri, a Chelsea olasz menedzsere hangsúlyozta, hogy a bajnokság mellett az Európa-liga is nagyon fontos számukra, de a legfontosabb céljuk mégis idén az, hogy jövőre újra a Bajnokok Ligájában szerepelhessenek. A 2013-ban Európa-ligát nyerő, idén pedig a Premier League-ben hét forduló után veretlenül a tabella élén álló Chelsea mestere már panaszkodott arra, hogy a feszített ritmus közben 60 óránként meccset kell játszania csapatának, ami Olaszországban nem volt megszokott. Azt azonban meg kell jegyezni, még ha a „fakóval” is állna ki a Vidi ellen a Chelsea, nem lenne olyan játékos a kékeknél, aki ismeretlen lenne az európai futball világában.

– Jól kell játszanunk a Vidi ellen, hogy sikeresek legyünk. Láttam a BATE elleni találkozójukat, és bár kikaptak, veszélyesen játszottak. Mentálisan és fizikailag is sok energiánkat felemésztette a két Liverpool elleni találkozó a múlt héten, úgyhogy biztosan lesznek változások a csapatban, hat-hét játékos is pihenőt kaphat, de csak csütörtökön döntök a kezdőt illetően – fogalmazott Maurizio Sarri.

Ross Barkley, a 22-szeres angol válogatott középpályás az utóbbi mérkőzéseken egyre több szerephez jut klubjában. Bizakodott, hogy a Vidi ellen is pályára léphet, de ennél többet nem mesélt az El-párharcról, ám kijelentette: szívesen megnyerné az Európa-ligát.

Eden Hazard, Giroud, Cesk Fabregas, Kanté, Rüdiger, Willian, Viktor Moses, Cahill… Elképesztő névsor, s lehetne folytatni az egész játékoskeret felsorolásával, ez a Chelsea. De a világsztárok is ugyanolyan önfeledt cicázással kezdték az edzést, mint akár az Ikarus-Maroshegy megye I-es futballistái. Az érdemi munkába azonban már nem nyerhetett betekintést a magyar valóságból érkező látogató. Azonban hiába elképesztő a magyar foci lemaradása az angol csapatok teljesítményéhez képest, a mieink igenis képesek csodát tenni.

– Elmondtam sokszor, hogy büszkék vagyunk, hogy itt lehetünk, ez nagy dolog a magyar labdarúgásnak – fogalmazott a Stamford Bridge-en tartott sajtótájékoztatón a Mol Vidi FC vezetőedzője, Marko Nikolics. – A Chelsea a világ tíz legjobb csapata között van. A legjobbunkat kell mutatni, azt a formát szeretném látni a csapattól, amit a BL-selejtezők során mutatott. A Chelsea ellen sem lépünk pályára más taktikával, mint eddig. Nagyon-nagyon erős csapat a Chelsea, attól függetlenül, hogy milyen összeállításban lép pályára ellenünk. Eden Hazard a világ egyik legjobb játékosa, de nem sok esélyt látok rá, hogy pályára lép ellenünk. Maurizio Sarrit az egyik legjobb edzőnek tartom, a kedvenc trénerem, öröm lesz ellene meccselni.

Juhász Roland 13 évvel ezelőtt az Anderlecht játékosaként már megmérkőzött a Chelsea-vel. Most csapatkapitányként vezeti ki társait a Stamford Bridge-re.

– Azóta sok minden változott, akkor a pályafutásom elején voltam, most pedig kifelé megyek. Nagyon fontos lesz, hogy meg tudjuk mutatni, hol tartunk most, s mire képes ez a csapat. A maximumot kell nyújtanunk, de közben élvezni szeretnénk a futballt. Nem feltartott kézzel megyünk a pályára, mindent megteszünk, hogy eredményesek legyünk – mondta Juhász Roland. – Nem csak Hazardból áll a Chelsea, több világsztár alkotja a csapatot. Koncentrálni kell, mert egy apró kihagyásért is nagyon magas árat kell fizetni. Hat éve Fehérváron vagyok, tudom, hogy mire képes a csapat, tudunk kellemetlen ellenfél lenni jóval előrébb rangsorolt csapatoknak is. Nem azért jöttünk, hogy fotózkodjunk és nézelődjünk, hanem meg szeretnénk mutatni, hogy nem véletlenül vagyunk ebben a sorozatban. Azért szerződtem a Vidihez, és azért lehetek még mindig a keretben, mert ilyen célokért küzdhetek, és ez rengeteg motivációt ad.

Angol lapok szerint a Chelsea a Caballero – Zappacosta, Cahill, Christensen, Emerson – Loftus Cheek, Fabre­gas, Barkley – Moses, Morata, Pedro (Hudson-Odoi) kezdővel fogadhatja a Vidit, csütörtök este 21 órakor. S ki tudja? Talán új legendák születnek.