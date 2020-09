Elvesztette pénteki edzőmeccsét az Alba kosárcsapata

Zárt kapus felkészülési találkozón fogadta a DEAC gárdáját az Alba. A vendégek megérdemelten nyertek, 74-62-re.

A múlt szombaton a kaposváriak elleni 73-63-as győzelem során gyorsan, az első hazai akciónál megsérülő Ron Curry ezúttal nem lépett pályára – jövő hét elején edzhet újra –, azonban Frank Turner ott volt a parketten, ő korábban a csípőjét fájlalta. A center Csorvási Milán ezúttal szabadnapot kapott a szakvezetéstől, ugyanis délután megszületett második gyermeke, Liza.

Nem kezdett jól az Alba, a debreceniek gyorsan elléptek, 0-5 állt a táblán. Davis duplájával közelített a Fehérvár, majd újra a vendégek domináltak, 2-8. A vendégeknél pályára lépett Molnár Márton, aki egy éve Kecskemétről szerződött az Albához, jól is teljesített a szezonban, bár a fehérváriak ajánlottak új szerződést a centernek, az ország túloldalára igazolt. Ott volt a parketten 1-esben Carlton Guyton is, neki is voltak kimondottan jó meccsei az Alba mezében a tavalyi idényben, ezúttal debreceniként tért vissza a Gáz utcába. Őrizték előnyüket a hajdúságiak, Turner betörés utáni duplájával egy pontra közelített a Fehérvár, sőt, vezethettek volna, ám az amerikai irányító újabb helyzetét elrontotta. Molnár Márton ügyeskedett a palánk alatt, az első negyed utolsó momentumát Guyton távoli triplája jelentette, 13-18.

Turner kétpontosokkal jelentkezett, majd a Kaposvár ellen roppant hasznos és magabiztos Omenaka kapott sapkát a válogatott centertől, Tóth Ádámtól. Utóbbi Vojvodát is igyekezett mesterien szerelni, ez már nem jött össze, Vojvova zsákolt és egyenlített, 18-18. Stefan Moody hármasával újra a vendégek voltak előnyben, Guyton is beszórta tripláját, Turner pontjaival közelített a házigazda, Davis duplájával pedig már vezetett, a vendégek időt kértek, 25-24. Davis újabb kosaraival nőtt a hazai előny, Tóth révén araszoltak előre a keletiek. Davis nem tudott hibázni kintről, Vojvoda is csatlakozott hozzá, öt ponttal megugrott az Alba, a vendégek közelítettek, félidőben 41-37-es állás volt az eredményjelzőn.

Tóth Ádám révén egalizáltak a vendégek, sőt, vezettek is, Vojvoda középtávoli dobása célt ért, 43-42. A DEAC dominált, elléptek, majd a hazaiak vezettek Markovic megmozdulásaival, egyik fél sem tudott megugrani, három negyed után 52-53 állt a táblán. Hines látványos triplát hintett, majd Drenovac remekelt, kilenc ponttal ellépett a Debrecen, Forray Gábor időt kért, a vége előtt hét perccel, 52-61. Közelített az Alba Markovic pontjai­val, azonban a látogatók a végén magabiztosabban tüzeltek.

Alba Fehérvár–DEAC 62-74 (13-18, 28-29, 11-16, 10-21)

A hazaiaknál Turner 8/6, Takács Martin, Vojvoda 12/6, Davis 15/9, Ahmad 10, Markovic 10, Godwin 7, Takács Milán, Lukács lépett pályára.