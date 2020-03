Eltékozolt újvárosi előny

A futsalbajnokság rájátszásának alsóházában megkezdte szereplését a Dunaferr DUE Dutrade FC együttese. A piros-fehérek az SG Kecskemét Futsal ellen esélyesként léptek pályára, ám pontokat veszítettek.

Dunaferr DUE Dutrade FC–SG Kecskemét 3-3 (1-1)

Vezette: Vass, Hartung, Héra

Dunaferr: Rigó – Klacsák, Fridrich 2, Faragó, Pál P. Csere: Németh P. 1, Sáhó, Schnierer, Csányi, Németh L., Horváth B. Edző: Fehér Zsolt

SG Kecskemét: ­Tombácz – Simic, Rutai, Scherban 1, Gavrilovic 2. Csere: Csamangó, Móra, Kovács J., Récsei, Dobosi, Szedmák. Edző: Koós Károly

A Dunaferr kezdhette meg hat ponttal az első helyről az alsóházi rájátszást, amit újabb három ponttal tudott volna megerősíteni, a sereghajtó ellen. A kecskemétiek feltett szándéka, hogy kiharcolják a bennmaradást, ehhez minőségi légiósokat is igazoltak. Így nem várt könnyű csata az idén rapszodikusan szereplő házigazdákra.

Egy kontratámadást követően Fridrich Dávid vette be Tombácz Róbert kapuját a 3. percben, 1-0. A folytatásban fölényben maradt a Dunaferr, bár a helyzetek kihasználásával hadilábon álltak, így nem tudták növelni előnyüket. A 11. percben aztán egy röviden hazafejelt labdát a szerb válogatottban is bemutatkozó Aleksandar Gavrilovic vitt el Rigó László mellett, és az üres kapuba gurított, 1-1. A szünet után nem kellett sokáig várni arra, hogy az újvárosiak ismét előnyt kovácsoljanak, a 23. percben Pál Patrik labdáját Németh Péter 8 méterről lőtte a hálóba, 2-1. A 31. percben még rátettek egy lapáttal Fehér Zsolt tanítványai, a 31. percben, Fridrich Horváth Benedek átadását váltotta gólra 2 méterről, 3-1. A gól után úgy tűnt, zsebben van a meccs, viszont a kék-fehérek nem adták fel. Sőt, a 35. perctől öt a négy elleni játékra tértek át. Sokáig jól védte kapuját a Dunaferr, de a 39. percben Gavrilovic üresen maradt, és 7 méterről talált a kapuba, 3-2. Mindössze négy másodperccel a lefújás előtt Vladislav Scherban is kihasználta a hazai védelem megingását, kialakítva a ­3-3-as végeredményt.