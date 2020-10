Elsöprő Fejér megyei fölény a golftornán

Elsöprő győzelmet arattak a Pannonia Golf & Country Club csapatai a XX. Magyar Klubcsapatbajnokságon. A bruttó versenyben az alcsúti klub mind a három dobogós helyet besöpörte, sőt a nettó elsőséget is elvitték.

Napsütés és furfangos szél fogadta a jubileumi, XX. Magyar Klubcsapatbajnokság részt­vevőit a kétnapos tornán a hétvégén. A bruttó és nettó csapatversenyben induló 21 klubcsapat a bajnoki dicsőségért, valamint az elsőséggel járó plusz egy ranglista versenyért is küzdött anyaklubja számára.

Már az első nap után látni lehetett, hogy fel kell kötniük a gatyát azoknak, akik meg akarják szorongatni a gigász alcsúti csapatokat, ha dobogóra szeretnének kerülni. A klub első számú csapatában a végjátékban ifj. Sárközi Richárd ismét egyéni legjobb eredményt ért el, even part játszott, míg a Ralph Müller–Koller György texas páros –1-et, amihez a hétvégén a Rózsa Dávid–Závaczki Bálint duó is letette a névjegyét, így a bajnoki serleg egy évre Máriavölgybe költözik. Az ezüstérmet a Pannonia Junior Akadémia csapata gyűjtötte be, míg a dobogó legalsó fokára a Pannonia II. csapata állhatott fel.

A nettó versengésben pedig a Pannonia Junior Akadémia a bruttó ezüstérme mellé egy aranyérmet is be­zsebelt.