Első körben a Bicske TC vezetőedzője, Dragan Vukmir beszélt arról, miként várják a nyitányt

A hét végén elsül a rajtpisztoly, vasárnap rendezik ugyanis a labdarúgó NB III első fordulóját a 2019/2020-as idényben.

Júniusban a Tatabánya elleni sikerrel megvívott osztályozóval harcolta ki az NB III-as indulás jogát a bicskei alakulat, az elkövetkező hónapokban azonban még ennél is nehezebb feladat elé néznek: konzisztens, megfelelő teljesítménnyel kell kiharcolniuk a bennmaradást. – Elsőként Adorján Gergő érkezett Mórról, őt Radó Dániel (Puskás), Erdős Gábor (Pécs), Nagy Tibor (DVTK), Füstös Krisztián (Makó) és Dencinger Norbert (Főnix) követte. A távozók között olyan játékosok vannak, akik eddig is kevesebb szerephez jutottak, ami az NB III-ban hatványozottan így lett volna. Mindkét fél számára előnyösebb, hogyha máshol próbálnak szerencsét. Az előző szezonban megyei bajnoki címet ünneplő együttes keretében bár történtek változások, a kemény magot sikerült egyben tartani, maradtak az alapemberek. A Bicske hat felkészülési mérkőzést vívott, ebből ötöt sikerrel. Az első találkozón a Komárom ellen kétszer 60 perces félidőket követően 2-1-re maradtak alul, majd a Bodajk SE-t verték magabiztosan 4-1 arányban. A Vajta ellen 12-1- re, míg ugyanazon a napon a Sárisáp ellenében 2-1-re tudtak győzni. 2-2-es döntetlent értek el a THSE Szabadkikötővel szemben, míg az utolsó alkalommal egy Fejér megyei riválistól, az Iváncsától kaptak ki 2-1-re egy véleményes vendégbüntető következtében. – Meglehetősen rövid felkészülésen vagyunk túl, mindössze négy hétig tartott.

Ezzel együtt elégedett vagyok, azokat a szisztémákat, játékelemeket gyakoroltuk, amelyeket korábban kigondoltam és szeretünk játszani. Erre a célra tökéletesen megfeleltek a lejátszott felkészülési mérkőzéseink, egyelőre semmi bajt nem tapasztaltam. Nem egyszerű szezon elején jóslásba bocsátkozni, így Bicskén is óvatosan fogalmaznak egyelőre. – Elsődleges célunk a bennmaradás, ha azt elértük, megcélozzuk a középmezőnyt. Meccsről meccsre fogjuk látni és tapasztalni az erőviszonyokat. Rögtön az elején lesz egy kis nehézségünk, ugyanis Erdős Gábor még az előző szezonról hoz magával egy piros lap miatti kétmeccses eltiltást. Ezzel viszont nem szeretnénk foglalkozni, hiszen ez is egy olyan akadály, amelyet át kell tudnunk ugrani. A Puskás Akadémia II elleni első mérkőzésünk során is kérdéses, hány felsőbb osztályú játékos fog visszajátszani az ellenfélnél, nekünk azonban egyértelmű a célunk: győzelemmel kezdeni a bajnokságot hazai közönségünk előtt!