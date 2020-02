Elrontott védekezés

Remekül kezdett, félidőben is magabiztosan vezetett, végül 90-80-ra kikapott a KTE-től az Alba Fehérvár.

Úgy indult, mint a mesében, a házigazdák gyorsan elléptek, az első negyedet 27-17-es vezetéssel zárták, félidőben is nyolc pont volt a felek között, 44-36 állt a táblán. Aztán megállt a gépezet, közelített, majd fordított a Kecskemét, a végjátékhoz közeledve pedig egyre magabiztosabbak lettek az alföldi lilák. Az Alba igyekezett, de nem tudott közelíteni, a KTE-Duna Aszfalt végül tízpontos győzelmet aratott.

A fehérváriak kispadján ezúttal mutatkozott be az új vezetőedző, Arie Shivek, aki nyilván sikeresebb premierben gondolkodott. A legutóbbi két győzelemnél is ott ült a kispadon, de hivatalosan Pethő Ákos irányított. Az izraeli tréner most vette kezébe a marsallbotot.

– Kimondottan jól indítottuk a mérkőzést, magabiztosak voltunk. Hatékonyan támadtunk, ráadásul az első félidőben nagyon jól is védekeztünk. Azonban a második húsz perc során minden megváltozott, az utolsó két negyedben semmi sem működött abból, amit elterveztünk. A rossz védekezésünk miatt veszítettünk. Őszinte leszek, sok munka vár még ránk, az igazság az, én is ismerkedem a magyar bajnoksággal, az ellenfelekkel, a riválisok játékstílusával. Bízom a játékosaimban, jó közösséget alkotunk, az edzéseken mindenki keményen dolgozik, aminek meg is lesz az eredménye. A későbbiekben kárpótoljuk nézőinket a hazai pályán elszenvedett vereségért – mondta az albások vezetőedzője, Arie Shivek.

A vendégek mestere, a fehérvári születésű, a fél életét a Gáz utcai csarnokban töltő Forray Gábor együttese négy vereség után érkezett Fehérvárra, érthetően nagyon örült a győzelemnek. Az ősszel, az 5. fordulóban is hasonló meccset vívott a két csapat a Messzi István Sportcsarnokban, sokáig vezetett a Fehérvár, a végjátékhoz közeledve azonban a KTE átvette az irányítást. Az Albát azon a mérkőzésen a három hete menesztett Jesus Ramirez irányította.

– Megérdemelten nyertünk, nagy gratuláció jár a játékosaimnak, ugyanis elképesztő csatában diadalmaskodtunk – közölte Forray Gábor a hétvégi meccs kapcsán. – Az első negyedben megijedtünk, ami tulajdonképpen nem is volt meglepő, hiszen erős gárdához látogattunk, bejöttünk az oroszlán barlangjába. Aztán félidőben rendeztük a sorokat, megbeszéltünk, nincs félnivalónk, ha megvalósítjuk azt, amit egész héten gyakoroltunk, nyerhetünk. Az Alba jó csapat, nem véletlenül van ott az élmezőnyben, nagyon sok energiát beletett a mérkőzésbe, de a kritikus pillanatokból mindig mi jöttünk ki jobban, mi voltunk nyugodtabbak, hoztunk jobb döntéseket. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy az Alba ott lesz a négy között a szezon végén.