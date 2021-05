Előtérben az erőnlét a Hydro Fehérvár AV19-nél

A Hydro Fehérvár AV19 két hete már edz, a komplex munkát Kiss Dávid, az erőnlétő edzéseket pedig Horváth Dániel vezeti.

„Mélyebbre guggoljatok! Amúgy jó lesz, tegyétek oda magatokat!” – mondja Kiss Dávid, a felnőtt csapat másodedzője a délelőtti erőnléti edzésen. A gyakorlatok elvégzésébe ritkán avatkozik bele, ez Horváth Dániel erőnléti edző feladata. Konditeremben edz a Hydro Fehérvár AV19 együttese, Kiss Dávid, azaz Dudu vezetésével, két hete kezdték a felkészülést, száraz edzések zajlanak. Az első csapatot 10-15 játékos képviseli, mindannyian magyarok, a külföldiek otthon készülnek.

– Jég sajnos nincs, de ez ebben az időszakban nem is volt gyakorlat soha, április végén leolvasztották a csarnokban és a sátor alatt is, július utolsó hetében kezdik el hizlalni, hogy augusztus elején jégre mehessünk. A magyar mag dolgozik, kiegészülve négy fiatallal, akik a tavalyi évben a Titánt erősítették. A válogatottban is számításba vett Stipsicz Bence és Terbócs István a fővárosban készül, heti egyszer dolgozik velünk, Hári János Svédországba utazott a neje családjához, rövidesen visszatér. A válogatottak közül Bartalis István, a keretbe többször meghívott Szabó Dániel velünk dolgozik, miként Kornakker Dániel is. Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken végzünk erőnléti edzést, futóedzésre pedig szerdán kerül sor a Bregyóban vagy a Haleszban. Az erőnléti tréner által összeállított programot követjük, szombatonként a fiúknak egyénileg is kell futniuk, ez a program tizenkét héten át zajlik, tehát gyakorlatilag egész nyáron. Úgy van kitalálva, hogy három hét kemény, egy hét laza, ha valaki úgy dönt, elmegy nyaralni, a könnyebb héten ezt megteheti. Nem csak a koronázóvárosban készülők dolgoznak lelkiismeretesen, a távol lévőktől is ugyanezt várják el, mindenkinek napra bontva elküldték a programot, május elején, a felkészülés kezdetén tesztelték a brigádot, majd ugyanezt megteszik július végén is, ebből kiderül, ki menynyit fejlődött a nyáron.

Kiss Dávid azt mondja, a teljes keret augusztus első hetében kezdi meg a felkészülést, mindenki korábban érkezik, az első néhány napban felmérések következnek, majd indulhat a munka. A másodedző már várja a közös munkát a Pittsburghben élő Kevin Constantine vezetőedzővel, az amerikai szakvezetővel a világhálón beszélget élőben.

– Már el kellett küldenem a tavalyi szezonra vonatkozóan az összes meccsünket, tehát 52 derbit, közölte, végignézi, így kap teljes képet a csapatról, a játékosokról. A vezetőedző jó benyomást tett rám, mindent tudni akar az együttesről, külön ki kellett elemeznem az összes emberelőnyös játékunkat, azt mondta, a statisztikákból és a videós anyagokból akar teljes képet kapni a gárdáról. Mondjuk hozzá is vagyok szokva az aprólékos elemzésekhez, én Tyler Dietrichnél tanultam a szakmát az akadémián, az U20-as együttesnél, az volt a kanadai edző első munkája, ahogy nekem is. Mindent aprólékosan kielemzett, felkészültünk az ellenfelekből. Constantine volt Dietrich edzője – Tyler az egyik erős, kanadai ligában hokizott –, tehát tudtam, mire számíthatok az új szakmai főnökkel kapcsolatban. Tyler azt mesélte, Kevin volt rá a legnagyobb hatással, nemrég beszéltem korábbi kollégámmal, azt mondta, az új vezetőedző mellett rengeteget fogok tanulni, olyan lesz, mintha az iskolában elvégezném a mesterkurzust.

A másodedző a tavalyi szezon kapcsán azt mondja, a legnagyobb hibát ott követték el, hogy csak a támadóhokira ügyeltek, azzal nem is volt baj, egészen a középszakaszig. Ott is jól indultak a dolgok, az első meccset megnyerték, aztán vereségek következtek, a rájátszásban, a Bécs ellen győztes meccs nélkül kiestek, valamint elbukták a Magyar Kupa döntőjét a DEAC ellen.

– Az alapszakaszban nagyon jól ment, ősszel remekeltünk, a pandémia alatt sem kerültünk hullámvölgybe, két és fél hónap eltelt a szezonban, mire teljes csapattal tudtunk felállni, a járványon két szakaszban esett át a gárda, először az egyik, majd a másik fele volt érintett. Ez nem látszott a játékunkon, két és fél, jó esetben három sorral is megnyertük a meccseket. A végére mégis elkészültünk az erőnkkel, elfogytunk, mire a szezon lényegi része kezdődött.

Az új, osztráki bázisú szezon a tervek szerint szeptember 17-én kezdődik, a remények szerint nézők előtt. – Nagyon remélem, lehetnek szurkolók a lelátón. Itthon csak úgy jó pályára lépni, ha a drukkerek megtöltik a katlant, nagyszerű atmoszférát teremtenek. Persze az elmúlt hónapokban semmi sem volt olyan, mint korábban, annak is örültünk, hogy egyáltalán játszhatunk, a bajnokság rendben lezajlott. De természetesen nézők nélkül nem az igazi. Remélem, nem lesz már több ilyen idényünk. A tavalyi is erős keret volt, a klubnál mindenki arra törekszik, az új is az legyen. A cél az, hasonlóan a legutóbbihoz, hogy erős alapszakaszt produkáljunk, februárban a 3. helyen zártunk. Most az lesz a feladat, hogy a középszakasz és a rájátszás is az legyen. A legutóbbi rájátszásban a Bécscsel, a Salzburggal, a Klagenfurttal, a Bolzanóval, tehát a legjobbakkal csatáztunk, így ott voltunk a szűk elitben. A cél az, hogy próbáljunk ott maradni közöttük.