Először győzte le idén a listavezetőt a Fehérvár AV19 együttese

Az EBEL 23. fordulójában a Fehérvár AV19 nagy csatában, teljesen megérdemelten győzte le a tabella élén álló Graz 99ers csapatát.

A Fehérvár AV19 együttese a listavezető Graz 99ersszel másodszor találkozott idén az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban, legutóbb a hosszabbításban Matthew Caito találata döntött a narancssárga-feketék javára.

Egészen félelmetesnek tűnő kezdő ötössel lépett pályára a Graz, az összes játékosa ott van az első huszonötben az EBEL ranglistáján. Mindenesetre a 2. percben Robin Jakobsson felperdülő lövését MacMillan Carruth csak nézte, de szerencséjére elkerülte kapuját a pakk. A folytatás is inkább az osztrákokról szólt, nehezen tudott kibontakozni a Volán egészen addig, amíg Erdély Csanáddal szemben Kevin Moderer „ki nem harcolt” a hazaiaknak egy emberelőnyt. A 8. percre azért már érződött, hogy felvette az üzemi hőmérsékletet a FAV19, egyedül várta a korongot Sille Timotej, és kis híján felavatta Thomas Höneckl kapust. Ezt követően jobbára a két harmad között folyt a játék, de azért arra szükség volt, hogy a 17. percben Curtis Hamilton nagy lövését védje Carruth. Előnybe került a Fehérvár, de majdnem egy kontrából ők kaptak gólt Dominik Grafenthintől. A harmad befejezésként többen is összeakaszkodtak, ment a bunyó rendesen, és már a szünetben többeknek kiosztották a bírók jól megérdemelt büntetésüket.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Abban bízhattak a szurkolók, hogy a csapatok korábbi meccséhez hasonlóan az első szünet után beindul a gólgyártás. Reményt keltően most nem ragadt be a Fehérvár, mint az első húsz perc elején, sokkal intenzívebben támadták a grazi kaput, és többször be is szorították ellenfelüket. Zack Philips előnyből a kapuvasat találta telibe a 22. percben. Nem lehetett panasz a csapat intenzív játékára, és Szita Donát szép egyéni akcióját majdnem góllal tudta befejezni, de Höneckl túljárt az eszén. A 33. percben kettő az egyben vezethette a Volán kapura a korongot, Andrew Sarauer nagyon okos megoldást választott, és Höneckl lábai között a kapu közepébe lőtt, 1-0. Egy percen belül jött a második hazai gól, Szabó Dániel kapásból pörkölt nagyot kapura, úgy tűnt a lelátóról, hogy a pakk Anze Kuralt jobb térdéről pattant a hálóba, és ha nehezen is, de a csatárnak adták a találatot, 2-0. A bekapott gólok után túltette magát a sokkon a Graz, és igencsak felpörgette a játékot. Nem is úszta meg a Volán, és a 39. percben a korábban 365 NHL-es meccset játszó Dwight King kis szerencsével estében talált be, 2-1.

A záró húsz percet is aktívan indította mindkét csapat, bizonyította ezt, hogy a kezdés után váratlanul nagy helyzetbe került Hári János, akinek löketét Höneckl Fortuna és a válla segítségével védte, majd Daniel Oberkofler a már elfekvő Carruth fölött lőtt a ketrec fölé. Ahogy telt az idő, egyre idegesebbek lettek a vendégek, és Sille passzából Harri Tikkanen a játékrész felénél akár növelhette is volna csapata előnyét. Az 58. percben Hári lopott korongot, és ragyogó egyéni villanással, csellel elküldte védőjét, valamint Hönecklt, és a keresztvas alá lőtt, 3-1.

JEGYZŐKÖNYV

Fehérvár AV19–Graz 99ers 3-1 (0-0, 2-1, 1-0)

Székesfehérvár, 3045 néző, V.: Kincses, Trilar (Nagy A., Rezek)

FAV19: Carruth – Harty (1), Szabó D. (1), Sille T., Hári J. 1 (1), Kuralt 1 – Caruso, Meland, Sárpátki, Koskiranta, Erdély Cs. – Stipsicz, Tikkanen, Kóger, Sarauer 1, Philips – Glenn, Szabó K., Reisz, Szita. Vezetőedző: Hannu Järvenpää

Graz: Höneckl – Setzinger, Caito, Hamilton, Yellow Horn, Loney – Jakobsson, Lakos, Oberkofker, Garbowsky (1), Natter – Kirchschläger, Weihager, Kainz, Moderer, Grafenthin – King 1, Zusevics (1), Soritz. Vezetőedző: Doug Mason.

Kiállítás: 10, ill. 24 perc

Kapura lövés: 23-36

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS