Előkarácsonyi ajándékként három pontot szerzett a Volán

Az osztrák jégkorongbajnokság (EBEL) ünnepek előtti utolsó játéknapján küzdelmes mérkőzésen győzött a Hydro Fehérvár AV19.

Vakarhatta a fejét a fehérvári szakmai stáb a játékosokkal egyetemben, miután péntek este az utolsó előtti Innsbruck ellen hullajtotta el mindhárom pontot hazai jégen a legjobb ötbe vágyó magyar alakulat. A 3-1-es osztrák sikerrel záruló találkozót követően egy papíron is jóval nehezebb mérkőzés következett, a rekordbajnok és címvédő Klagenfurt otthonában. A kapuban ezúttal Michael Ouzasnak szavazott bizalmat Hannu Järvenpää vezetőedző – Kornakker Dániel 94,4 százalékkal védett pénteken – míg Szabó Krisztián december 10-e után tért vissza ismét a keretbe.

Felbillent a jég mondhatni az első percekben, röpke látogatásokat tett csupán ellenfele kapuja előtt a Volán, míg a karintiai piros-fehérek lövései egyre csak zúdultak Ouzas kapujára. Vendég oldalról a Kóger–Sarauer–Erdély alkotta sor jelentkezett lövésekkel, majd egy emberhátrányt is sikerrel védekezett ki a fehérvári alakulat. A kék-fehérekre nézve nem éppen hízelgő kapura lövési mutatónak Felix Girard mutatott fityiszt a 13. percben, amikor egy gyors kontra végén éles szögből lőtt David Madlener hálójába, 0-1. Nem tartott sokáig, hogy hazai oldalon is megtörjön a jég, egy perccel később Matthew Neal egy Ouzas-védést követően kotorta be a kipattanót, 1-1. Találatuk után lendületbe jöttek a karintiaiak, és Manuel Geier kiállítására volt szükség, hogy rövidebb kihagyással, de ismét vendég helyzeteket láthasson a publikum. Már egyenlő létszámnál megint a hazaiak akarata érvényesült, a 15 védést bemutató Ouzas viszont biztosan állt a lábán.

Nem változott a játék képe a második játékrész elejére sem, amin nem segített, hogy a játék késleltetéséért kétperces büntetést kapott a Volán. Egy perccel később még tovább fokozódott a nemzetközi helyzet, ugyanis Sarauer távoztával kettős előnyben támadhatott a KAC. Nem tudott élni a kínálkozó lehetőséggel a hazai gárda, a játékvezetők pedig nem fogytak ki a szuflából: a játékrész feléhez érve már Kógerék is kettős emberelőnyben támadhattak. Scott Timmins és Mikko Lehtonen révén érkeztek a lövések az ellenfelét kapuja elé szegező fehérvári csapattól, majd – immáron öt a négy ellen – meg is született a két Andrew révén az újabb találat: Yogan lövése után Sarauer volt eredményes kipattanóból, 1-2. Öt az öt ellen menetrendszerűen visszatért a játék Ouzas kapuja elé, ám a továbbra is vaktölténnyel tüzelő hazaiak így is egygólos hátrányuk tudatában vonulhattak második pihenőjükre.

A mindent eldöntő záró felvonás is piros mezes lehetőségekkel indult, majd Tim Campbell megindulása és Lehtonen lövése eredményezte az első vendég helyzetet. Hasonló képet mutatott a Klagenfurt a Volán pénteki teljesítményéhez, nem volt kellő átütőerő a játékukban, no és Ouzas újabb pazar napot fogott ki a pihenő után. A lefújás pillanatára is maradtak még izgalmak, ugyanis Szabó Krisztiánt ütközték le sportszerűtlen módon, ami egy, még a kézfogás során megint kiújuló kakaskodáshoz vezetett a jégen. A lényegen mindez azonban nem változtatott, három ponttal zárt a Fehérvár, amely a 9. helyen áll a tabellán.

Érdekesség, hogy a játéknap rangadóján, a listavezető személyéről döntő Bécs–Salz-burg találkozón (2-3) Hári Jánosnak mindössze öt perc negyvenkilenc másodperc kellett, hogy megszerezze első gólját a Bikák színeiben.