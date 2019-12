Élő koncertet adtak a kézilabdázók

Jó hangulatú évzárót tartott az Alba Fehérvár KC női kézilabda szakosztálya, minden korosztály fellépett a Verseci úti csarnokban.

Hosszú éveken át a közeli kultúrház színpadán léptek fel a korosztályos együttesek, a legkisebbektől a legnagyobbakig, az utóbbi évzárókon már a sportcsarnok parkettjén kerül sor a zenés, táncos produkciókra. Tavaly a felnőttek táncot tanítottak be a kicsiknek, valamint játékos sorversenyek is szerepeltek a programban, idén a labdás gyakorlatok elmaradtak, minden korosztály eldönthette, mit ad elő – a teljesítményt a lelátóról ütemes tapssal megköszönő – lelkes közönségnek. Először a felnőttek léptek színpadra, a kimondottan jól gitározó Györkös Rebeka pengetett, a lányok pedig a Wham! ismert karácsonyi dalát, a Last Christmast énekelték.

A kisebbek műsorai után a programot a nagyok zárták, különleges élményt adva mindenkinek. A jobbszélső, a francia Sabrina Zazai lépett a mikrofonhoz, a közönség először playbackra, azaz tátogásra gyanakodott, annyira mesésen énekelt: a világhírű gospel melódiát, az Oh, Happy Dayt adta elő élőben, a társak pedig a vokált és az ütemet biztosították. Többen meg is jegyezték, a gall játékostól ilyen csodás teljesítményt várnak ezentúl a parketten is.