Elnökségi ülés Fehérváron

Az Alba Volán irodaházának emeleti tanácstermében, a Börgöndi úton tartott közgyűlést a Magyar Öttusa Szövetség elnöksége. A legfőbb téma a tavalyi pénzügyi mérleg elfogadása volt.

A koronázóvárosból hárman tagjai az elnökségnek, Demeter József egykori Európa-bajnok, Mészáros Attila alpolgármester, Vörös Zsuzsanna, a volánosok szakosztály-igazgatója pedig a MÖSZ általános alelnökeként is tevékenykedik. A szerda délutáni eseményen az ötkarikás kvótával rendelkező Demeter Bence a versenyzők képviseletében volt jelen. Az eseményt a házigazdák klubelnöke, Tóth István nyitotta meg, aki közölte, az Alba Volán SC öttusaszakosztálya és a város, valamint a honi szövetség vezetőivel mindig példás volt a kapcsolat, reményei szerint ez nem lesz másként ezentúl sem.

„Nagy tervekkel készültünk a 2020-as esztendőre, a magyar öttusában két versenyző rendelkezik tokiói kvótával, mindkettő a mi sportolónk. Azonban a vírusjárvány okozta gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe kerültünk, ám ebből igyekszünk minél előbb kilábalni. Továbbra is szeretnénk méltón képviselni a magyar öttusát.

A MÖSZ elnöke, Bretz Gyula hozzátette, a továbbiakban is számítanak a fehérvári öttusára, a sportág bástyájára. Mészáros Attila – alpolgármesteri minőségben – közölte, februárban a város képviselőtestülete megszavazta a volánosok által az idei esztendőre kért támogatást, amit el is utaltak, a folytatásban is igyekeznek a feltételeket biztosítani a nyugodt munkához, a sportolók ötkarikás felkészüléséhez.

A szövetség főtitkára, Gallai István a pénzügyi helyzet kapcsán megjegyezte, az államtitkárság még a vírusjárvány előtt folyósította az első félévre vonatkozó központi támogatást, amit ki is osztottak az egyesületeknek, a második félévből kisebb összeg áll majd a szakmai műhelyek rendelkezésére. Gallai megjegyezte, a klubokkal folytatott eszmecsere során kiderült, a szakemberek és a versenyzők úgy látják, optimális esetben mintegy másfél-két hónap múlva lehet tesztversenyeket rendezni, a sportolók addigra kerülnek megfelelő erőállapotba. A tervek szerint a hölgyek júniusban a Bregyóban, futófelmérőn adnak majd számot felkészültségükről. Elfogadták a tavalyi év pénzügyi beszámolóját, ez volt az összejövetel legfontosabb pontja, ugyanis a tavasszal eleget kell tenni a kötelezettségeknek. A szövetség négy éve választotta meg tisztségviselőit, a mandátumok novemberben lejárnak, tisztújításra akkor kerül sor.