Elmaradtak a várakozástól az Alba Volán SC öttusázói

Elnökségi ülést tartott az Alba Volán SC, amelyen az öttusázók szereplését értékelték.

Elsőként a szakosztály első embere, az ötkarikás bajnok Vörös Zsuzsanna számolt be a pentatlonisták utóbbi hónapjairól. Elmondta, az ifi és junior Eb-n több versenyzőjük bizonyított, ami örömteli, azonban a felnőttek az utóbbi időben elmaradnak a várakozástól. A két olimpikon, Kovács Sarolta és Demeter Bence betegségből, illetve sérülésből jött vissza a hazai bajnokságot megelőzően, ez is szerepet játszott abban, hogy nem állhattak dobogóra Budapesten, Kovács és Demeter is ötödik lett. A klubelnök, Tóth István megjegyezte, a klub utánpótlásában tehetséges, 17–20 év közötti sportolók találhatóak, de a kérdés az, lesznek-e a belőlük olyan klasszisok, akik az elődökhöz hasonlóan a dobogó tetején állhatnak majd a világversenyeken.

„Vészharangot nem kell kongatni, de a vészcsengőt érdemes megnyomni, ugyanis közeleg a 2020-as, tokiói olimpia. Célunk, hogy Rióhoz hasonlóan két versenyzővel képviseltessük magunkat” – mondta Tóth István. Az ügyvezető, Sárvári László közölte, az öttusázók jó körülmények között dolgozhatnak, minden adott a minőségi munkához, ezért joggal várhatóak el a sikerek is.