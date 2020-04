Elmaradt erőpróbák mellett is sikeresen

Készültek a hazai és nemzetközi viadalokra, de a szezon hajrájára már nem került sor a műkorcsolyázóknál.

Jól szerepeltek a szezonban a koronázóvárosiak, a Székesfehérvári Jégmadár Műkorcsolya egyesület versenyzői. Hartdégen Lili korosztályos B-válogatott lett, de a többiek is megtették a magukét a seregszemléken. Várták a szezonzáró, áprilisi, hazai viadalt, amire természetesen nem került sor, mint ahogy több, tavaszi erőpróbára sem.

– A rövid szezon ellenére mozgalmas, eredményes évet zárt egyesületünk – mondja Oros Hajnalka vezetőedző. – Az idény minden tekintetben sokkal jobban sikerült mint a tavalyi. A Basic Novice mezőnyben szereplő Hartdégen Lili és Czakó Luca nemzetközi versenyeken is előkelő pozícióban végzett, Pozsonyban, a 61. alkalommal rendezett Grand Prix viadalon előbbi 4. utóbbi az 5. helyen zárt. Ebben a kategóriában a Budapest Bajnokságon – ami egyben az országos bajnokság is volt – is ők érték el a legjobb helyezéseket, Hartdégen 6., Czakó 7. lett, a vidéki indulók közül ők voltak a legjobbak.

Márciusban Hartdégen Lili Héraklész B-válogatott lett, így hosszú idő után az egyesület ismét elmondhatja, hogy versenyzőt delegál a korosztályos keretbe. Szép sikert jelentett, hogy Miskolcon Szabó Klaudia junior kategóriában a dobogó legfelső fokára állhatott. De a többi junior korú versenyző is megállta a helyét a Vidékbajnokságon, dobogós helyezéssel tért haza Simkó Emese és Varga Janka. Elégedett vagyok versenyzőink teljesítményével.

Nem jelentett örömet, hogy elmaradt egy nemzetközi körverseny utolsó állomása Olaszországban, Folgaria városában a vírusjárvány miatt, illetve Budapesten a Valentin Cup, Miskolcon az Avas Kupa, valamint a saját rendezésű nemzetközi verseny, a Jégmadár Kupa sem került megrendezésre.

– A fehérvári jégpálya március 14-én bezárta kaput, azóta hónapja online edzéseket tartok, így készülünk fel a következő szezonra. Erősítünk, szárazon speciális eszközökkel is dolgozunk. Próbálunk alkalmazkodni a kialakult helyzethez, online edzésterveket készítek az összes korosztálynak. Persze, a jeges edzéseket nem tudja pótolni semmi.

Alapesetben májusig zajlanak a jeges tréningek, tehát az idei szezon közel két hónappal megrövidült.

– Reményeim szerint – ahogy minden évben – egy hetes edzőtáborral kezdjük a felkészülést, augusztus első felében. A következő szezonban újabb válogatottakat szeretnék nevelni. A nemzetközi porondon is eredményes szereplés a cél, valamint utánpótlás bázisunk további szélesítése. Szintén fontos, hogy a következő szezonban ismét megrendezhessük a saját nemzetközi versenyünket, sportolóink hazai közönség előtt bizonyíthassanak.