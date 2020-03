Elmaradnak megyei események is

A bajnokságok szünetelnek, illetve el sem indulnak, valamint képzések maradnak el a folytatásban.

A Magyar Labdarúgó-szövetség Fejér Megyei Igazgatósága körlevélben értesítette az egyesületeket az elmúlt időszak történéseiről és az új határozatokról. Ebből kiderül, hogy az MLSZ-központ és a megyei igazgatóságok által szervezett országos és megyei felnőtt nagypályás és futsalbajnokságok, -kupák 2020. március 16-tól kezdődően a hatósági döntésekkel összhangban, határozatlan időre felfüggesztésre kerülnek. A felfüggesztés idejére mindennemű személyes részvételű sporttevékenység – edzés – szüneteltetése is javasolt. Az elnökség felhívta a sportszervezeteket a sportolók és sportszakemberek otthon tartózkodására vonatkozó előírások megalkotására és betartására.

Az FMLSZ tájékoztatása alapján március 14-én a vírusveszélyre való hivatkozás miatt a mérkőzések későbbi időpontban kerülnek lejátszásra. Az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága ügyeleti rendszert dolgozott ki, amely alapján határozatlan ideig a versenyügyeket kedden és csütörtökön 12-től 16 óráig, szerdán és pénteken 8-tól 12-ig, a gazdasági ügyeket csütörtökön 12-től 16-ig lehet intézni Fehérváron, a Honvéd utcában, Schneider Béla igazgató pedig csütörtökön 12 és 16 óra között várja a klubok képviselőit személyes ügyintézést igénylő ügyekben. Az igazgatóság a március végére meghirdetett amatőr-labdarúgósportszervezői tanfolyamot későbbi időpontra halasztotta. Elmaradnak a Bozsik-program rendezvényei és a középiskolások Fair Play Cup sorozatának összecsapásai.

– Az utánpótlás-bajnokságok elindultak március 14-én, a megyei másodosztály küzdelmei is megkezdődtek, a Fehérvárcsurgó–Szár-összecsapás elmaradt, miként három öregfiúkderbi is, nem került lejátszásra a Kisláng–Peremarton-, a Seregélyes–Pusztaszabolcs- és a Biatorbágy–Tárnok-találkozó. A megyei első osztály küzdelmei a hét végén indultak volna, erre természetesen nem kerül sor – közölte Schneider Béla. – Azt nem tudjuk, a bajnokságok mikor folytatódnak, ha a koronavírus-járvány lezajlik, szeretnénk, ha ismét pattogna a labda a pályákon, úgy készülünk, hogy a találkozók későbbi időpontban lejátszásra kerülnek. Az irodánk is távmunkára állt át, a kollégák otthonról dolgoznak, ügyeleti rendszert vezettünk be, halaszthatatlan ügyek – szerződések, számlák leadása – esetén várjuk a csapatok képviselőit a fehérvári igazgatóságon.

A bajnokságokat – az egészségügyi helyzet függvényében – lehetőség szerint a nyár elején szeretnék befejezni, aztán sor kerülhet az osztályozókra, amelyek a kiesőkről és a feljutókról döntenek.