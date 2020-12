Elmarad az idei Fehérvári Futballfesztivál

Idén a január 11-ig érvényben lévő korlátozó intézkedések miatt elmarad a minden évben a két ünnep között megrendezésre kerülő Videoton Baráti Kör Egyesület által szervezett Fehérvári Futballfesztivál.

Ahogy a gyerekek a Mikulást vagy a Reszkessetek betörők immár kultikussá vált filmsorozatát, úgy várják minden évben a kispályás futball szerelmesei a Videoton Oktatási Központban a VBKE korábban három, az utóbbi években négynapos, monstre focitornáját. Sokan készültek idén is arra, hogy karácsony elteltével néhány kellemes napot töltsenek együtt a VOK-ban, ahol mindig aktív, tartalmas kikapcsolódási lehetőség fogadja a Videoton FCF Baráti Kör Egyesület által szervezett kispályás futballtornára érkezőket.

Már húsz alkalommal mozgatták meg az utánpótlás korosztály csapataitól az öregfiúkig mindazokat, akik a különböző tornákra beneveztek. Idén is szervezték az eseményt, valamilyen módon meg szerették volna tartani, akár csökkentett programok mellett, ám a korlátozó intézkedések okán érthetően ez most dugába dőlt. Az utóbbi években rendszeresen pályára léptek a nívós fehérvári és az ország szinte minden szegletéből érkező csapatok mellett az elszakított országrészek, a határon túli labdarúgás képviselői is. Így a Délvidék-Vajdaságból, Kárpátaljáról, valamint Székelyföldről rendszeresen jöttek együttesek, a felnőtt, öregfiúk, valamint a női mezőnyben is. Igazán kis túlzással a torna záró napján lehetett kitenni a VOK ajtajára a „megtelt táblát”, hiszen minden alkalommal a közéleti gálamérkőzés mellett a Videoton történelmet írt csapatainak nosztalgia találkozóira is sor kerülhetett.

Juhász László főszervező nem repesett az örömtől, novemberben még úgy gondolta, hogy összejöhet a torna, de mára már előretekint.

– A külföldi csapatok nem jöhettek volna, helyettük az egyik elképzelés szerint fehérvári amatőr tornát szerettem volna rendezni, ezen kívül pedig több korosztály számára rendezésre kerülő gyerektorna is szóba került. A csapatok egyharmad biztosra mondta, hogy eljönne, egyharmada feltételesen jelölte meg a részvételt, míg ugyancsak egyharmad nem jött volna el. Bízunk abban, hogy jövő ilyenkor talán mindezek valósággá válhatnak.