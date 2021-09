Elképesztő győzelmet aratott az AV19 Bécsben!

Sokáig vezettek a házigazdák, de az utolsó harmadban hengerelt a Hydro Fehérvár AV19, amely három forduló után száz százalékos az ICEHL-ben.

Ezt ne hagyja ki! Belső levelezés bizonyítja: nem külső támadás miatt állt le az előválasztási rendszer

Két a bajnokságot ellentétes mérleggel kezdő gárda találkozott. Kevin Constantine két győzelemmel indította pályafutását az AV19 élén, míg Dave Barr első tengeren „inneni” megbízatásán a vereség keserű piruláját nyelte le kétszer.

Késve kezdődött a mérkőzés, negyed nyolckor még a rolba körözött a jégen. Ahogyan Henrik Johan Nilsson is sebesen kiállítatta magát. Fél perc sem telt el, és már létszámfölényben támadhatott a Vienna Capitals, amely nem is kegyelmezett, 1-0. Első emberelőnyében a Fehérvár is tűzbe jött, de Bernhard Starkbaum kapus ekkor még mindent kifogott, hiába ficánkolt olykor a kapu előterében a pakk, nem tudtuk bekotorni. Nem úgy a hajrában Brody Sutter: egy eladott korong utáni szellős védekezésünket kihasználva betalált, 2-0.

Zavarba lehet hozni a sógorokat, ezt a Znojmo is bebizonyította, amely két gólos hátrányból fordított ellenük. A terv majdnem besült, amikor a középső játékrészben Brody egyedül iramodott kapura. Nem sokkal később Hári János lövése még csak gólszagú volt, de emberelőnyben Gleason Fournier lövésére már nem volt ellenszer, 2-1. Sajnos kettős emberhátrányba kerültünk, amit könyörtelenül kihasználtak a házigazdák, Meyer második góljával, megint közte kettő lett, 3-1. Hiába lőttünk többet kapura a második harmadban is, ekkor még a jobb helyzetkihasználás, és Starkbaum a Bécs felé borította a mérleg nyelvét. Mentek előre tisztességgel a srácok, és emberelőnyben a 45. percben szépítettek is Terbócs István góljával, 3-2! Sőt!

A harmad feléhez közeledve pazar hármas összjáték után egál lett, Erdély Csanád és Bartalis István passzát követően Alexander Petan fejezte be az akciót, 3-3! Megélénkült a meccs, egyre inkább benne volt, hogy elpaskoljuk a bécsieket! Megjött a hangjuk a fehérvári szurkolóknak és a dobnak is!

Két és fél perc volt hátra a dudaszóig, amikor Anze Kuralt a kapu elől bevágta a korongot, megszerezve ezzel a győztes gólt, 3-4!

A Vienna Capitals üres kapuval nyomott, Tirronen remekül védett, a Hydro Fehérvár AV19 a kezdeti bizonytalanság után otthonában győzte le a liga egyik legerősebb csapatát. Folytatás vasárnap itthon az újonc Val Pusteriától vereséget szenvedő Villach ellen.