Eljött az ideje, hogy revansot vegyenek

Az osztrák jégkorongbajnokság (EBEL) keddi játéknapján szezonbeli első, Bolzano elleni sikerükért lépnek jégre a Hydro Fehérvár AV19 játékosai.

Nem valami hízelgő, háromból semmi ez idáig a Fehérvár mérlege a dél-tiroli bolzanóiakkal szemben, ráadásul a gólkülönbség is igen egyoldalú, 12-5 az olasz gárda javára. Mikor lenne azonban időszerűbb az első győzelem megszerzése, mint egy olyan kulcsfontosságú siker után, amilyet vasárnap este a Graz ellen aratott a Volán, a 4-1-es győzelem révén pedig helyet is cserélt a tabellán a két együttes.

– Jó mérkőzést játszott egymással a két csapat, ahogy a Bolzano ellen, úgy ezúttal is nagyszerű teljesítményt nyújtott a Graz – kezdte értékelését Hannu Järvenpää vezetőedző. – Vasárnap este jobban ki tudtuk használni a helyzeteinket és gólt szerezni ellenfelünknél, és úgy láttam, hogy a védekezésünk is szilárdabb volt. Mindemellett Michael Ouzas kiválóan teljesített a kapuban. Ha el kellene neveznem ezt a három ponttal záruló mérkőzést, csapatmunkának hívnám – tette hozzá a szakember.

Egyik oldalról pozitívak az előjelek tehát, míg a Bolzano – múlt keddi, Fehérvár elleni győztes mérkőzése óta – két vereséget könyvelhetett el. Előbb, ahogy azt Järvenpää mester is említette, a Graz gyűrte le őket 4-1 arányban, majd az egészen hihetetlen formában jégkorongozó, az elmúlt négy mérkőzésén egy kapott gólt sem jegyző Klagenfurt nullázta le őket, 3-0 lett a vége. Hasonló terveket szövögethet fejében Michael Ouzas is, aki 43 védést bemutatva ért el közel hibátlan, 97,7 százalékos védési hatékonyságot a Graz ellen, amely 43 hárítás közül öt-hat a forduló védése címre is joggal pályázhat. Szintén nem lehet elmenni szó nélkül Andrew Yogan teljesítménye mellett sem, az amerikai támadó két mérkőzés után talált ismét kapuba, ráadásul tette mindezt három alkalommal is. A kanadai táblázaton 14 góljával és 13 gólpasszával az előkelő 5. helyen áll jelenleg, míg a legponterősebb bolzanói, Sebastien Sylvestre 20 egységgel a 17. pozíciót foglalja el. A vezéregyéniségek tehát megvannak, és 16 mérkőzéssel az alapszakasz vége előtt megvan a kellő motiváció is, hiszen a biztos rájátszást jelentő 5. hely megszerzéséhez minden pontra, így a papíron erősebb ellenfelek ellen szerzett egységekre is komoly szükség van.

A mérkőzés 19.15-kor kezdődik az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban.