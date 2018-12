Elit tornán készülnek

A csoportos ellenfelei is lesznek a magyar válogatottnak a csütörtökön kezdődő jégkorong Négy Nemzet Tornán Norvégiában.

A házigazda norvégokon kívül Franciaország is az elit csoportból érkezik a tornára, míg a negyedik résztvevő Fehéroroszország az idei évben volt kénytelen búcsúzni a legjobbaktól. Ez egyben azt is jelenti, hogy a jövő áprilisi divízió I/A-s világbajnoki ellenfele ellen készül majd a magyar válogatott, a szövetségi kapitány, Jarmo Tolvanen nem is számít könnyű három napra. – Ezúttal a kihívás talán még nagyobb, mint Budapesten, mivel három top tizenkettőbe tartozó csapattal állunk szemben. Keményebb tornára és keményebb meccsekre számítok – mondta Tolvanen. A Fehérvár AV19 nyolc játékost ad a válogatottba, de az eddig román színekben játszó, a Csíkszeredában idén már 49 pontot szerző Becze Tihamér is most fog bemutatkozni a magyar csapatban. A jégkorong-válogatott azt követően „ragadt” a divízió I/A-ban, hogy áprilisban a hazai rendezésű világbajnokságon tizenöt másodperccel a mérkőzés vége előtt, drámai körülmények között szállt el a feljutás reménye. Csütörtökön 16 órakor Franciaország ellen kezdi a tornát a magyar csapat, a jövő évi világbajnokságon pedig 2015 után juthatunk fel ismét a világ legjobb hokicsapatai közé.

